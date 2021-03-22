Шершень: В игре Металлиста 1925 появилось больше осмысленных и организованных атак

Защитник " Металлиста 1925 " Михаил Шершень поделился впечатлениями от победы над "Николаевом" (1:0) в рамках 17 тура Первой лиги, а также рассказал о видео с собственной дочерью в тик-ток.

- Михаил, поделитесь впечатлениями от победы над "Николаевом". Насколько непросто дались вам эти три зачетные пункты?

- Конечно, счастливы, что смогли добыть три важные зачетные пункты, которые нам помогут в будущем. Сейчас пытаемся разобраться в причинах такой пассивной игры после того, как начинаем вести в счете. Когда забиваем, то начинаем думать о результате и играем на цдержание, забывая о контроле мяча. Думаю, что в следующих матчах играть стабильнее.

- В моменте с голом вы откликнулись на навес Батюшина со стандарта и головой отправили мяч в сетку. Наигранная комбинация?

- Много времени уделяем стандартным положениям, ведь это важный компонент в современном футболе. Не могу сказать, что это наигранная комбинация, просто грех было не воспользоваться такой замечательной подачей Юрия. Оказался в нужный момент в нужном месте. Спасибо ему за это ассист.

- За счет чего удалось удержать победный результат? Соперник был близок к ничьей, на ваш взгляд?

- Считаю, что смогли достичь результата за счет командных действий и самоотдачи. На поле был единый коллектив, который хотел победить.

- К физической подготовкк команды вопросов нет. Как считаете, в тактическом плане "Металлист 1925" сделал шаг вперед в течение зимнего межсезонья?

- Считаю, что за это зимнее межсезонье "Металлист 1925" стал тактически гибким. Много работали над тактикой и это приносит свои результаты. К сожалению, по ходу матчей теряем инициативу и над этим надо работать. Однако, в нашей игре появилось больше организованных, осмысленных атак.

- Две победы подряд позволили вашей команде приблизиться к тройке лидеров. Наверное, это добавляет оптимизма?

- Нас переполняют положительные эмоции, однако важно сохранять концентрацию. Вся основная борьба за призовые места только начинается. Плотность в турнирной таблице просто невероятная. Сейчас нас ожидают выездные матчи против лидеров, поэтому необходимо хорошо подготовиться к этим матчам. Уже в четверг будем противостоять "Агробизнесу". Будет сложно, но мы верим в свои силы. Настраиваемся только на победу.

- Видео с вашей дочерью в тик-ток бьет рекорды просмотра. Это был экспромт?

- Жена снимала видео для семейного архива. Сначала хотели оставили это видео в хронике, но потом жена добавила его на свою страницу в социальной сети. Через некоторое время клубный тик-ток загрузил видео.