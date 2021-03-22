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Свершилось. Полесье спустя 16 лет возвращается на родной стадион

Первая лига
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Арена получила сертификат готовности

Свершилось. Полесье спустя 16 лет возвращается на родной стадион

Фото: Житомирська обласна асоціація футболу

Новина українською

Житомирское "Полесье" после длительной паузы возвращается на родной домашний стадион.

Уже в ближайшую пятницу, 22 марта, команда сыграет матч 18 тура Первой лиги против "Кристалла" на центральном стадионе "Полесье" в Житомире.

Центральный стадион получил акт соответствия, который позволяет проводить здесь футбольные матчи. Эту информацию подтвердил директор Полесья Владимир Загурский.

"Уже можно точно утвердительно ответить на этот вопрос: свой первый официальный матч житомирское "Полесье" действительно сыграет на центральном стадионе, поскольку уже есть сертификат готовности первой очереди реконструкции центрального стадиона. Сегодня подписан акт соответствия спортивного сооружения для проведения футбольных матчей и стратегия безопасности стадиона.

Все-таки те вещи, которые начались в начале марта, благодаря совместным усилиям и областной государственной администрации и городского совета и областного совета, дали свои соответствующие результаты. Было сделано удивительно много работы и исправлено много замечаний, которые давала Украинская ассоциация футбола. На сегодня 80-90% эти вещи сделаны. Именно тех критических вещей, без реализации которых не мог бы состояться футбольный матч. В дальнейшем в процессе будут дорабатываться и другие вещи. Но на самом деле сделано очень много", - рассказал Владимир Загурский.

Напомним, что последний раз на данном стадионе "Полесье" играло в ноябре 2004 года, то есть более 16 лет назад.

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В статье: Полесье (Житомир)
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