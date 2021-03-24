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Клуб Первой лиги подписал экс-игрока Олимпика и Оболони
Также он играл за "Черноморец"
Вікторія Жижков
Атакующий полузащитник Коста Тенорио Гуттинер Эйдер ("Гути") продолжит карьеру в краматорском "Авангарде".
26-летний Гути известен в Украине по выступлениям за "Олимпик", "Черноморец" и "Оболонь-Бровар". В составе столичного клуба бразилец в нынешнем сезоне во всех турнирах провел 6 матчей и отличился одной результативной передачей.
В Европе Коста поиграл также за чешскую "Викторию Жижков" в сезоне 2019/20.
Напомним, что "Авангард" с 8 очками занимает предпоследнее место в Первой лиге. Его матч с "Кремнем", который был запланирован на 20 марта, ПФЛ перенесла из-за большого количества больных в составе краматорчан.
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