Клуб Первой лиги подписал экс-игрока Олимпика и Оболони

Атакующий полузащитник Коста Тенорио Гуттинер Эйдер ("Гути") продолжит карьеру в краматорском "Авангарде".

26-летний Гути известен в Украине по выступлениям за "Олимпик", "Черноморец" и "Оболонь-Бровар". В составе столичного клуба бразилец в нынешнем сезоне во всех турнирах провел 6 матчей и отличился одной результативной передачей.

В Европе Коста поиграл также за чешскую "Викторию Жижков" в сезоне 2019/20.

Напомним, что "Авангард" с 8 очками занимает предпоследнее место в Первой лиге. Его матч с "Кремнем", который был запланирован на 20 марта, ПФЛ перенесла из-за большого количества больных в составе краматорчан.