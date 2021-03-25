Проблемой Первой лиги, как и Второй, в нынешнем сезоне является большое количество переносов. Не обошлось без них и с 17-м туре - игра "Авангард" - "Кремень" в субботу не состоялась по причине вспышки коронавируса у хозяев. Надеемся, очередной игровой день обойдется без сюрпризов и мы увидим первый полный тур в этом году.

Центральные игры

О матче "Агробизнес" - "Металлист 1925" написан отдельный материал с прогнозом и ставкой по ссылке ниже. Вторым же центральным поединком восемнадцатого игрового дня станет дуэль "моряков" и "пивоваров" в Одессе.

"Черноморец" - "Оболонь". Назначения Алексея Антонова на место Сергея Ковальца многие болельщики одесситов встретили с некой осторожностью. Судите сами - вместо опытного тренера, повидавшего в футболе всякое, приходит только-только завершивший карьеру футболиста наставник. Но пока что решение руководства себя оправдывает - "моряки" добыли три виктории кряду и продолжают идти на вершине таблицы. В пятницу одесситы проведут свой первый серьезный матч в 2021-м году - к ним в гости пожалует "Оболонь" Яковенко. "Пивовары" не слишком бодро начали сезон, но позже набрали ход и так же пытаются зацепиться за место в тройке. (Георгий Грошев)

Не стоит пропускать

"Николаев" - "Альянс". Два соседа по турнирной таблице, которым вряд ли приходится рассчитывать на борьбу за повышение в классе. В прошедшем туре "корабелы" проиграли "Металлисту 1925", в то время как "Альянс" четырьмя голами уничтожил "Ниву". Лично мы ожидаем достаточно равный матч, в котором чуть большие шансы на успех имеет именно "Николаев". Уж больно хороши они временами бывают в матчах на родном поле. (Георгий Грошев)

"Нива" - "Волынь". "Волынь" набирает ход после боевого крещения "Черноморцем" (0:1) и разгромной победы над "ВПК-Агро" (4:0). Команда Василия Сачко не зря занимает 5 позицию в чемпионате и будет фаворитом в этой встрече. "Нива" ужасно сыграла предыдущий матч с "Альянсом" (0:4) в Сумской области и теперь подопечные и.о. Игоря Билана должны реабилитироваться уже дома. (Тарас Вархоляк)

Оставшиеся встречи тура

"Полесье" - "Кристалл". Спустя 16 лет, три месяца и 27 дней житомирское "Полесье" возвращается на одноименный стадион в городе своего базирования. К этому активно прикладывали руки, ноги и голоса ультрас команды, которых угнетала ситуация, при которой они вынуждены "гонять сплошные выезда" в ходе первого за долгое время сезона в Первой лиге для своей команды.

16 років 3 місяці 27 днів... Саме стільки наш клуб ФК Полісся / Житомир не грав по-справжньому вдома. Центральний... Опубликовано White ZT Family / Ультрас "ПоліССя" Понедельник, 22 марта 2021 г.

Касательно непосредственно футбольной части вопроса, то против "Вереса" (0:2) подопечные Сергея Шищенко выглядели неубедительно. Связал бы это с силой соперника, а не со слабостью самих житомирян. Они, как и прошлой осенью, являют собой боеспособный коллектив в статусе крепкого середняка дивизиона, пусть и новичка заодно. Ну а что представляет из себя обновленный "Кристалл" до сих пор непонятно. Против одного из лидеров, волочиского "Агробизнеса", в прошлом туре команду Вадима Евтушенко хватило на неполный тайм (1:4). (Артур Кисляченко)

"Прикарпатье" - "Верес". Даже отсутствие на поле Никиты Полюляха и Михаила Шестакова не нарушило целостность команды Юрия Вирта, которая стала лучшей в 17-м туре по перехватам (63). "Прикарпатье" же здорово показало себя в дебюте домашнего матча с "Оболонью" (1:2), но дальше последовал конфуз в виде абсолютной несостоятельность при противодействии подачам соперника. Ровенчане также заточены на силовую манеру игры и после стандартов забивают много.

Так что не вижу за счет чего иванофранковцам удастся удивить "Верес". В первом круге во Млинове был разгром гостей (3:0), вряд ли и теперь подопечные Руслана Мостового смогут продемонстрировать цепкость и надежность в защите на протяжении всех 90 минут. (Артур Кисляченко)

"Кремень" - "Горняк-Спорт". Дерби Полтавщины. Если для "камней" был невероятно тяжелый и неопределенный весь прошлый сезон, то "Горняк-Спорт" пережил кризис в концовке 2020-го. Сейчас для обеих кризис, якобы, позади. Команда из Горишних Плавней (6 место в таблице) является фаворитом, хотя и с целиком обновленным составом. А вот "Кремень" (11 место) стартует под руководством Алексея Година - он пришел на смену Александру Головко, который возглавлял кременчугскую команду в первой половине сезона. (Тарас Вархоляк)

"ВПК-Агро" - "Авангард". Тесты на коронавирус, сделанные в понедельник, дали положительный результат лишь у четырех игроков команды из Краматорска. Так что в Днепре "Авангард" предстанет более-менее основным составом. Впрочем, шансов набрать очки против прямого конкурента все равно немного, учитывая зимнее усиление "ВПК-Агро" и то, что подопечным Сергея Соловьева пока что не удалось забить ни разу в двух весенних матчах. Впрочем - одно дело играть на выезде с "Оболонью" (0:0) и "Волынью" (0:4) и совсем другое принимать дома "Авангард". Подопечные Алексея Городова укрепили состав Гуттинером и Чидерой Келитом буквально накануне поединка. Но вряд ли легионеры-новички быстро и безболезненно вольются в коллектив. (Артур Кисляченко)