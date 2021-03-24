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Авангард усилился нигерийским хавбеком из Металлиста 1925
Краматорский клуб продолжает усиливаться
Авангард (Краматорск)
Перволиговский "
Первую часть сезона 19-летний футболист провел в составе "Металлиста 1925", за который сыграл 6 поединков.
Еще одним новичком "Авангарда"
Напомним, что "Авангард" с восемью очками занимает предпоследнее место в Первой лиге.
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Источник:ФК Авангард
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