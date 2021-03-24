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Авангард усилился нигерийским хавбеком из Металлиста 1925

Первая лига
(1 голосов)

Краматорский клуб продолжает усиливаться

Авангард усилился нигерийским хавбеком из Металлиста 1925

Авангард (Краматорск)

Новина українською

Перволиговский "Авангард" подписал контракт с нигерийским полузащитником Чидерой Келитом Анихом.

Первую часть сезона 19-летний футболист провел в составе "Металлиста 1925", за который сыграл 6 поединков.

Еще одним новичком "Авангарда" стал бразильский хавбек Гуттинер.

Напомним, что "Авангард" с восемью очками занимает предпоследнее место в Первой лиге.

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В статье: Авангард (Краматорск)
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Источник:
ФК Авангард

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