Первая лига. Металлист 1925 продлевает серию побед, обыграв Агробизнес на выезде (2:1)

Первый поединок 18-го тура, который сразу же претендовал на статус центрального, харьковчане начали с одним изменением по сравнию с двумя предыдущими играми. Вместо Олега Голодюка в центре поля вышел Дмитрий Крыськов. Впрочем, именно этот футболист был в числе первых, кто появлялся со скамейки ранее, так что тому, что в этот раз в запасе начал матч его более опытный конкурент, вряд ли стоит удивляться.

Номинальные хозяева, как мы и предполагали, решили довериться братьям Когутам на позициях инсайдов, при этом Сергея Семенюка не оказалось даже в заявке на матч. По первым минутам лучше выглядели гости, которые высоко встречали соперника при начале атак и не забывали создавать опасность у ворот Мозиля. Но голкипер волочисцев в эти мгновения был надежен.

Ну а вскоре "Агробизнесу" удалось открыть счет, причем буквально на ровном месте. Подача со штрафного пошла на дальний угол штрафной, откуда Игорь Курыло сбрасывал в центр. Мяч по пути нашел руку Антона Савина, что дало повод Виталию Романову безапелляционно указать на точку. Руслан Черненко с пенальти уверенно переиграл Дениса Сидоренко, впервые в 2021-м году "Металлист 1925" оказался в положении отыгрывающейся стороны.

Впрочем, главный судья матча продемонстрировал последовательность и указал на точку и в противоположной штрафной. Хотя у Дмитрия Юхимовича было мизер времени для того чтобы убрать руку, да и расстояние от пробивающего по мячу партнера по обороне было меньшим, чем в эпизоде Курыло-Савин. Но факт остается фактом - Юрий Батюшин также уверенно развел вратаря и мяч по углам, отметив свой дебютный гол за МХ 1925.

Ну а перед самым перерывом гости воплотили свое преимущество еще и в гол "в раздевалку", который, кстати, забили с игры. Атака была прервана защитником, который засветил "свечу" над собственной штрафной, Владислав Дмитренко скинул вдоль вратарской, а Дерек Фрейтас также ударом головой замкнул.

После перерыва наставник хозяев пустил в бой Богдана Семенца, но долгое время чистому форварду хозяев не удавалось найти себя на поле. "Металлист 1925" же имел претензии на еще один пенальти, правда арбитр в этот раз не поверил и наградил Владислава Дмитренко карточкой за симуляцию. У хозяев же в атаке мало что получалось, действия подопечных Чижевского все больше скатывались к аккадемичности. А вот Дерек мог "хоронить" соперника, причем снова после паса Дмитренко. Но в ближнем бою бразильский форвард переиграть Мозиля не сумел. Не смог этого сделать и Антон Савин спустя пару минут.

Валерий Кривенцов долгое время обходился без замен, пока повреждение Антона Савина не вынудило его прибегнуть к рокировкам. К тому моменту оппонент пустился уже во все тяжкие, снимая номинального форварда Руслана Черненко и выпуская вместо него крайнейго защитника по призванию Игоря Бойчука. Чижевский явно был близок к отчаянию в эти минуты, ибо у Семенца игра также не шла категорически. И все же спустя пару минут в помощь ему был отряжен на поле и иван Глывый, присоединившийся к "Агробизнесу" зимой. Мог забивать, правда, Немтинов после сольного прохода Дидыка на дриблинге. Но удар "джокера" хозяев пришелся выше перекладины.

Эта победа позволила "Металлисту 1925" догнать соперника по очкам и снова вернуться в тройку. Важно еще, что в личной схватке подопечные Кривенцова обыграли как раз "Агробизнес", учитывая, что у "Вереса" есть еще сразу три матча в запасе. У волочисцев все же, по сравнению с харьковчанами, всего лишь один "запасной" поединок.

Агробизнес - Металлист 1925 1:2 (1:2)

Голы: Черненко (18 пен) - Батюшин (35 пен), Дерек (43)

Агробизнес: Мозиль, Юхимович (Глывый 82), Дидык, Курыло, Романюк, Думанюк (Косовский 79), Слотюк (Семенец 46), Шаповал, Когут, Н., Когут И. (Немтинов 74), Черненко (Бойчук И. 80).

Металлист 1925: Сидоренко, Жичиков, Шершень, Ткачук, Западня, Кольцов, Савин (Холод 81), Крыськов, Батюшин, Дмитренко (Ндукве 87), Дерек (Пономарь 90+4).

Предупреждение: Думанюк (38), Курыло (57), Когут И. (59) - Дмитренко (56), Савин (57)