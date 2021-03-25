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Верес сыграет с Черноморцем на стадионе СКИФ во Львове
Поле в Млынове напоминает огород
nkveres.com
Матч 19 тура
Причина переноса матча – состояние газона стадиона "Колос" в Млынове.
"Газон стадиона "Колос" в Млынове пока не готов для того, чтобы проводить там матчи, в первую очередь из-за погодных условий. На Ровненщине почти ежедневно шел снег, а ночью температура опускалась ниже нуля, и влага замерзала.
Поэтому сейчас мяч не отскакивает от газона, а из-за влажности на поле остаются следы. Так не должно быть.
На таком газоне футбола не было бы. Более того, есть угроза вообще уничтожить поле и после этого тратить кучу средств на его восстановление. Также существует риск, что главный арбитр матча, увидев такой газон, вообще не позволит проведение футбольного матча на нем.
По совокупности причин мы решили перенести игру во Львов, ведь в Ровненской области просто негде играть единственной профессиональной команде", – сказал спортивный директор "Вереса" Орест Баль.
Напомним, что предыдущий домашний матч чемпионата против "Полесья" "Верес"
На фото - состояние газона на стадионе "Колос" в Млынове.
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