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Верес сыграет с Черноморцем на стадионе СКИФ во Львове

Первая лига
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Поле в Млынове напоминает огород

Верес сыграет с Черноморцем на стадионе СКИФ во Львове

nkveres.com

Новина українською

Матч 19 тура Первой лиги "Верес" - "Черноморец" состоится во Львове на стадионе СКИФ.

Причина переноса матча – состояние газона стадиона "Колос" в Млынове.

"Газон стадиона "Колос" в Млынове пока не готов для того, чтобы проводить там матчи, в первую очередь из-за погодных условий. На Ровненщине почти ежедневно шел снег, а ночью температура опускалась ниже нуля, и влага замерзала.

Поэтому сейчас мяч не отскакивает от газона, а из-за влажности на поле остаются следы. Так не должно быть.

На таком газоне футбола не было бы. Более того, есть угроза вообще уничтожить поле и после этого тратить кучу средств на его восстановление. Также существует риск, что главный арбитр матча, увидев такой газон, вообще не позволит проведение футбольного матча на нем.

По совокупности причин мы решили перенести игру во Львов, ведь в Ровненской области просто негде играть единственной профессиональной команде", – сказал спортивный директор "Вереса" Орест Баль.

Напомним, что предыдущий домашний матч чемпионата против "Полесья" "Верес" также сыграл на львовском СКИФе.

На фото - состояние газона на стадионе "Колос" в Млынове.

Верес сыграет с Черноморцем на стадионе СКИФ во Львове - изображение 1
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В статье: Черноморец (Одесса) Верес (Ровно) стадион СКИФ Львов
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Источник:
НК Верес

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