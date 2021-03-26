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Кремень – Горняк-Спорт: смотреть онлайн, видеотрансляция
Фото: ФК Кремінь
В "Кремня" будет потеря в этом поединке - его из-за дисквалификации пропускает правый вингер (атакующий фланговый полузащитник) Дмитрий Пуды.
А больше о матче можете прочитать в анонсе всего тура.
Первая лига, 18 тур
26.03.2021, 15:00
Город Кременчуг, "Кремень-Арена имени Олега Бабаева"
Судья в поле - Ярослав Песоцкий
Кремень (Кременчуг) - Горняк-Спорт (Горишни Плавни)
Видеотрансляция поединка
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