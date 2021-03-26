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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кремень – Горняк-Спорт: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)
Кремень – Горняк-Спорт: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Кремінь

Новина українською

В "Кремня" будет потеря в этом поединке - его из-за дисквалификации пропускает правый вингер (атакующий фланговый полузащитник) Дмитрий Пуды.

А больше о матче можете прочитать в анонсе всего тура.

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Первая лига, 18 тур

26.03.2021, 15:00

Город Кременчуг, "Кремень-Арена имени Олега Бабаева"

Судья в поле - Ярослав Песоцкий

Кремень (Кременчуг) - Горняк-Спорт (Горишни Плавни)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига Кремень (Кременчуг) Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
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