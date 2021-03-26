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В дерби Полтавщины команда Година не удержала победы. Кремень - Горняк-Спорт 1:1

Первая лига
(2 голосов)
В дерби Полтавщины команда Година не удержала победы. Кремень - Горняк-Спорт 1:1

Фото: Youtube Кременя

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Первая лига, 18 тур

26.03.2021, 15:00

Город Кременчуг, "Кремень-Арена имени Олега Бабаева"

Судья в поле - Ярослав Песоцкий

Кремень (Кременчуг) - Горняк-Спорт (Горишни Плавни) 1:1

Голы: Демченко (21) - Твердохлеб (83)

Удаление: Дудка (87) - Игнатьев (90 + 4)

"Кремень" 1 Олейник Андрей, 22 Мягков Павел, 17 Курелех Валерий, 5 Сантос Гонсалвес Антонио Франциско, 27 Белоусов Денис, 77 Хоцяновский Артем, 9 Семенов Дмитрий, 8 Демченко Александр, 2 Бычков Богдан (Милесин Павел, 84), 21 Ивахно Максим (Дудка Никита, 68), 57 Гоменко Ярослав (Мурашов Евгений).

Запасные: 44 Данкович Роман, 11 Кривенко Александр, 7 Мурашов Евгений, 25 Милесин Павел, 10 Белоус Сергей, 23 Дудка Никита, 19 Молько Владислав, 20 Галата Денис.

"Горняк-Спорт": 25 Жмурко Роман, 8 Литвяк Богдан, 3 Чуев Богдан, 6 Чепелюк Александр (Игнатьев Владислав, 68), 17 Дмитрук Тарас, 16 Дедух Руслан, 9 Романов Сергей, 7 Семка Артем, 10 Литовченко Алексей, 24 Чередниченко Илья, 30 Вентура Лопес Лукас.

Запасные: 26 Климов Георгий, 18 Якубов Алишер, 19 Богомаз Назарий, 22 Твердохлеб Егор, 5 Игнатьев Владислав, 15 Черныш Денис.

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига Кремень (Кременчуг) Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
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