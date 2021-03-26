Нива – Волынь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Если вы заметили, поединок состоится в Луцке, а не на Тернопольском городском стадионе имени Романа Шухевича. Там до сих пор не сошел снег. Поэтому "Нива" была вынуждена играть на выезде. А больше об этом и других поединках читайте в анонсе тура.

Первая лига, 18 тур

26.03.2021, 17:00

Город Луцк, "Авангард"

Арбитр в поле - Владимир Новохатний

Нива (Тернополь) - Волынь (Луцк)

Видеотрансляция поединка