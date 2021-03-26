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Нива – Волынь: смотреть онлайн, видеотрансляция
Фото: ФК Нива
Если вы заметили, поединок состоится в Луцке, а не на Тернопольском городском стадионе имени Романа Шухевича. Там до сих пор не сошел снег. Поэтому "Нива" была вынуждена играть на выезде. А больше об этом и других поединках читайте в анонсе тура.
Первая лига, 18 тур
26.03.2021, 17:00
Город Луцк, "Авангард"
Арбитр в поле - Владимир Новохатний
Нива (Тернополь) - Волынь (Луцк)
Видеотрансляция поединка
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