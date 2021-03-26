Хавбек Металлиста-1925: В Первой лиге много команд, которые заслуживают играть в УПЛ

Полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив, который играет на правах аренды в "Металлист-1925" прокомментировал победу над "Агробизнесом" (1:0) в 18-м туре Первой лиги.

"Мы приехали во Львов за победой, проявили характер и добыли три очка. Победы добавляют настроения нам и всем, кто болеет за клуб, нужно так держать и дальше. "Агробизнес" - это хороший коллектив Первой лиги, много хороших команд, которые заслуживают играть в Премьер-Лиге, тот самый "Агробизнес" ну и мы.

Чувствую себя прекрасно, мы много индивидуально работали с тренером по физической подготовке, поэтому мне и хватило несколько недель, чтобы набрать оптимальные кондиции", - сказал Крыськив.