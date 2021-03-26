Первая лига
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Полесье - Кристалл: смотреть онлайн, видеотрансляция
Возвращение в Житомир для игры с аутсайдером
Фото - ФК Полесье
Обе команды проиграли в прошлом туре, поэтому горят желанием исправить свое положение. Правда "Полесью", в отличие от соперника, по крайней мере не грозит вылет.
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