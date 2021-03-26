Первая лига. Не самый яркий матч в Ивано-Франковске, но Верес с тремя очками (0:1)

В составе гостей снова не оказалось даже в заявке капитана команды Михаила Шестакова. У него имеется повреждение, которое не позволяет пока что выходить на поле. Впрочем, Михаил Сергийчук имеет опыт игры в центре нападения, хоть и не дает такой же интенсивности в прессинге. Из положительных новостей от "Вереса" отмечу возвращение в основу Никиты Полюляха.

"Прикарпатью", тем не менее, удавалось до перерыва сдерживать атаки ровенчан. Ну а где и защитники были бессильны, не могли использовать свои шансы футболисты группы атаки "Вереса". Ну а в самом дебюте поединка и подопечные Мостового проявили себя у ворот Когута, правда им также не повезло с реализацией моментов.

За счет активности Роберта Гегедоша в концовке первой половины игры "Верес" создал пару моментов. Но в первом случае Дахновский не сумел точно замкнуть прострел Роберта, а во втором уже сам Гегедош со слишком острого угла не забил. В конце тайма еще и Мирошник пробил выше ворот.

Правда в вязкой игре на уровне Первой лиге очень часто решает судьбу матчей высокое индивидуальное мастерство. Вот и у "Вереса" оказлся футболист, сделавший разницу, тот самый Михаил Сергийчук. Форвард взялся исполнять штрафной, с которого удобнее было бы делать подачу, но сумел закрутить мяч в дальний угол за шиворот вратарю. Спустя несколько минут он пытался повторить свой трюк, но в этот раз мяч разминулся с "девяткой".

Получив возможность действовать по счету, более классная команда легко и непринужденно довела дело до дежурной победы. Одиннадцатая виктория в шестнадцати встречах позволила "Вересу" выйти на чистое второе место в таблице, продолжая при этом лидировать по числу потерянных очков.

Прикарпатье - Верес 0:1 (0:0)

Гол: Сергийчук (55)

Прикарпатье: Пицан, Борисевич, Пархуць, Француз, Воробчак (Семотюк 76), Курко, Генык, Сондей, Андрейчук (Кузьмин 46), Кохман, Барчук (Хома 90).

Верес: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Панасенко, Полюлях, Дахновский, Гегедош (Кучеров 89), Пасич Г., Сергийчук (Гайдучик 84).

Предупреждение: Француз (85), Семотюк (87) - Сергийчук (29), Вирт (48 гл. тр.)