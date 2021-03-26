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Прикарпатье - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция
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Фото - ФК Верес
Ровенчане на всех парах мчатся в Премьер-лигу. Сумеет ли "Прикарпатье" выкопать достаточно эффективные окопы? Очный матч в Ивано-Франковске - шанс подопечных Руслана Мостового на очки. Но небольшой, если честно...
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
26.03.2021 в 15:55
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-1
OctoberFest (Голая Пристань)
26.03.2021 в 16:21
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