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Прикарпатье - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(2 голосов)

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Прикарпатье - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото - ФК Верес

Новина українською

Ровенчане на всех парах мчатся в Премьер-лигу. Сумеет ли "Прикарпатье" выкопать достаточно эффективные окопы? Очный матч в Ивано-Франковске - шанс подопечных Руслана Мостового на очки. Но небольшой, если честно...

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В статье: Верес (Ровно) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
26.03.2021 в 15:55
Матч века
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-1
OctoberFest (Голая Пристань)
26.03.2021 в 16:21
Коммент века
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