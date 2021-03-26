Первая лига. Битва ВПК-Агро и Авангарда за шесть очков принесла волевой успех хозяевам (2:1)

Матч на днепровском стадионе "Метеор" до последнего момента находился под угрозой срыва из-за сильного снегопада накануне. Но усилиями современной сельхозтехники, благо профильного для хозяина "ВПК-Агро" направления, газон удалось привести в порядок буквально за сутки и команды получили возможность сыграть в максимально комфортных условиях, исходя из обстоятельств.

По самой игре стоит сказать, что это была "битва за шесть очков" в исполнении двух аутсайдеров в лучших ее традициях. Первый опасный момент возник у ворот Поспелова, когда сперва Иван Будняк, а затем его тезка Тищенко не смогли более точно и акцентированно (во втором случае) пробить головой. Однако открыть счет удалось краматорчанам, которые буквально затолкали мяч за линию. Евгений Трояновский пробивал в упор, вратарь справился, но Максим Ермоленко головой все же доправил круглого в ворота, хотя и не в сетку, так как из-за линии его тут же выудил защитник хозяев.

Вел в счете "Авангард" недолго, буквально в первой же атаке после розыгрыша с центра поля Павел Ксенз нанес удар по воротам, который Олег Бородай блокировал рукой. Пенальти четко исполнил сам лидер "ВПК-Агро". При ничейном счете команды и ушли на перерыв.

Во втором тайме мог еще раз забивать Ермоленко, да и помимо того у "Авангарда" были возможности вырвать победу. Были они и у "ВПК-Агро", особенно после выхода со скамейки Богдана Шмигельского, который добавил хозяевам скорости и креатива. Именно "джокер" Сергея Соловьева со штрафного положил победный мяч, словно рукой.

Этот волевой успех позволил "ВПК-Агро" набрать семнадцать очков и вплотную подобраться к тернопольской "Ниве", "Кремню" и даже "Полесью", которое сегодня не смогло одолеть дома слабейший коллектив дивизиона.

ВПК-Агро - Авангард 2:1 (1:1)

Голы: Ксенз (21 пен), Шмигельский (76) - Ермоленко (19)

ВПК-Агро: Шелихов, Сухарь, Палюх, Яременко (Билый 84), Агапов, Тищенко (Шаповалов 86), Коберидзе, Шевченко, Ксенз (Шмигельский 61), Беляев (Красов 68), Будняк.

Авангард: Поспелов, Шинкаренко, Бородай, Зубков, Пыско, Гутти (Скотаренко 81), Сеницкий, Толочко (Гуничев 88), Пидручный, Трояновский (Похитайло 78), Ермоленко.

Предупреждение: Будняк (55), Беляев (66) - Бородай (20), Толочко (60), Зубков (75), Шинкаренко (90+2)