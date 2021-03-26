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ВПК-Агро - Авангард: смотреть онлайн, видеотрансляция
Битва аутсайдеров
Фото - ФК ВПК-Агро
К третьему матчу года "ВПК-Агро" все еще идет без забитых голов. У "Авангарда"с этим проблем нет, но очков краматорчанам все равно не хватает, как и игроков основы после перенесенного коронавируса...
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