Не додавили. Черноморец играет вничью с Оболонью в день своего 85-летия

Юбилей - это всегда солидно. Особенно, когда тебе исполнилось 85 и ты - футбольный клуб. 26 марта 2021-го года "Черноморец" встречал свой очередной день рождения и мы знаем, какое желание загадали все болельщики - поскорее вернуться в УПЛ. Это логично, ведь команд с такой историей в Украине становится все меньше. К примеру, лишь два клуба из высшего дивизиона старше "моряков" - "Заря" и "Динамо", а тот же донецкий "Шахтер" 85-летие будет встречать только в мае этого года.

Сейчас "Черноморец" взял курс на УПЛ, что и подтверждает его место в таблице ПФЛ. Пока что одесситы лидируют, пусть и по потерянным очкам уступают "Вересу". Сегодня нужно было доказывать амбиции в матче против очень непростой "Оболони" Яковенко, которая, несмотря на отставание от лидеров, точно так же хочет назад в элиту.

Как и подобает фавориту, хозяину поля и имениннику, "Черноморец" сразу забрал мяч под свой контроль и начал играть первым номером. "Пивоварам" понадобилось всего лишь семь минут, чтобы наказать "моряков" за такую смелость - быстрая контратака гостей закончилась выходом Майданевича 1 на 1, который он воплотил в гол - 0:1.

После забитого гола, "Оболонь" отошла к своим владением и до конца тайма практически все время отсиживалась в обороне. Было лишь несколько вылазок, но даже в таких редких атаках они могли укреплять преимущество - Лобов нанес удар в перекладину. Что интересно, одесситы не могут похвастаться даже этим, а наиболее интересным эпизодом у владений Литвиненко стало падение Коркишко в штрафной - судья показал желтую за симуляцию. Наше мнение - весьма спорно.

При Алексее Антонове "Черноморец" выиграл три матча из трех. Сегодня - первый случай, когда молодому наставнику нужно было спасать результат по ходу мероприятия, ведь "Оболонь" в защите действовала на твердую пятерку, не позволяя ничего создать у своих владений. Замены от Антонова, во время которых вышли Авагимян и Козак, не особо повлияли на происходящее - "моряки" кружились вокруг штрафной соперника, без особого продвижения мяча. Действовали они достаточно инертно, чем только облегчали задачу гостей, которым было достаточно просто прерывать бесконечные навесы или прострелы в штрафную.

Но был в составе "Оболони" человек, который в отличие от всех остальных, подготовил подарок юбиляру - Суханов пошел в неоправданный подкат, за который увидел перед собой вторую желтую карточку. Одесситы получили численное преимущество на 76-й минуте игры, и почти сразу был восстановлен паритет - Вачиберадзе шикарно исполнил штрафной, ударив над стенкой. Сразу после - два огненных момента. Первый - атака "Оболони", после которой в штрафной завалился форвард гостей. Судья, как и после падения Коркишко, не решился указывать на точку. Дальше с дальней дистанции удар нанес Кравченко. Литвиненко отбил перед собой, позволив сразу двум игрокам добить мяч - Авагимяну и Сухоручко. И как бывает в анекдоте, они просто помешали забить друг другу, а мяч прошел мимо ворот.

По итогу - каждому досталось по зернышку. И, наверное, в этом есть справедливость. "Оболонь" шикарно играла в обороне и дала трещину только оставшись в меньшинстве. "Черноморец" давил все 90 минут, но действовал скупо и однообразно, а так команде Яковенко забить сложно. Одесский клуб - еще раз с днем рождения! Победой праздник встретить не удалось.

Первая лига, 18-й тур

"Черноморец" - "Оболонь" 1:1

Гол: Майданевич Алексей 7 - Вачиберадзе Бека 80

"Черноморец": Варакута Даниил, Микицей Станислав, Горопевшек Миха, Путря Илья, Мельничук Максим, Кравченко Сергей, Лиховидько Виктор, Коркишко Дмитрий, Ковбаса Артем, Вачиберадзе Бека, Штогрин Андрей

"Оболонь": Литвиненко Василий, Прокопенко Егор, Безуглый Никита, Мате Юрий, Бровченко Юрий, Лобов Алексей, Матяж Иван, Суханов Сергей, Майданевич Алексей, Савченко Алексей, Щебетун Алексей

Удаление: Суханов Сергей 76 (вторая желатя)