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В касание в девятку над вратарём. Феерический гол в Первой лиге Украины

Первая лига
(1 голосов)

Надо видеть!

В касание в девятку над вратарём. Феерический гол в Первой лиге Украины

UA-Футбол
Новина українською

Впервые более чем за 16 лет "Полесье" принимает своего соперника в Житомире на Центральном стадионе. И уже в дебюте был забит в ворота гостей первый мяч на реконструированной арене!

Евгений Шевченко, левый защитник хозяев, откликнулся на передачу партнера из глубины и слета, щекой отправил мяч в дальний угол по замысловатой дуге. Вряд ли это был именно удар - но получилось эффектно.

Напомним, "Кристалл" замыкает турнирную таблицу Первой лиге с четырьмя очками. Матч первого круга между этими соперниками закончился со счетом 1:0 в пользу житомирян.

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В статье: Полесье (Житомир) Евгений Шевченко
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
26.03.2021 в 15:08
Ахаха я б тоже ржав з такого голу)
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