Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В касание в девятку над вратарём. Феерический гол в Первой лиге Украины
Надо видеть!
Впервые более чем за 16 лет "Полесье" принимает своего соперника в Житомире на Центральном стадионе. И уже в дебюте был забит в ворота гостей первый мяч на реконструированной арене!
Евгений Шевченко, левый защитник хозяев, откликнулся на передачу партнера из глубины и слета, щекой отправил мяч в дальний угол по замысловатой дуге. Вряд ли это был именно удар - но получилось эффектно.
Напомним, "Кристалл" замыкает турнирную таблицу Первой лиге с четырьмя очками. Матч первого круга между этими соперниками закончился со счетом 1:0 в пользу житомирян.
Популярное сейчас
- Монзуль рассудит матч отбора ЧМ-2022
- I'm coming home, Полесье снова житомирское - анонс 18-го тура Первой лиги
- Златан провозгласил себя королем Швеции – он стал самым возрастным игроком в истории сборной
- Свершилось. Полесье спустя 16 лет возвращается на родной стадион
- Одним холостяком меньше. Андрей Лунин женился на своей очаровательной девушке. ФОТО
- Тибо Куртуа снова оказался в центре слухов об ухаживании за инстаграм-моделями. ФОТО
Новости по теме
- 07:30 Прогнозы на футбол Металлист 1925 - Полесье. Возьмут ли харьковчане эту цитадель - прогноз на матч Первой лиги
- 16:55 Украинские Кубок Украины. Минай не без проблем побеждает Полесье
- 12:30 Украинские Вячеслав Хруслов: Маркевич выгонял Рыкуна с тренировки, а завтра он с похмелья ассистировал Жажа