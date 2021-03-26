В касание в девятку над вратарём. Феерический гол в Первой лиге Украины

Впервые более чем за 16 лет "Полесье" принимает своего соперника в Житомире на Центральном стадионе. И уже в дебюте был забит в ворота гостей первый мяч на реконструированной арене!

Евгений Шевченко, левый защитник хозяев, откликнулся на передачу партнера из глубины и слета, щекой отправил мяч в дальний угол по замысловатой дуге. Вряд ли это был именно удар - но получилось эффектно.

Напомним, "Кристалл" замыкает турнирную таблицу Первой лиге с четырьмя очками. Матч первого круга между этими соперниками закончился со счетом 1:0 в пользу житомирян.