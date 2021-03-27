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Сергийчук: 30 лет тренировал этот удар, и против Прикарпатья он залетел
Что посеешь, то и пожнешь
Верес/Автор невідомий
Нападающий ровенского "Вереса" Михаил Сергийчук прокомментировал свой гол со стандарта, который стал решающим в поединке с "Прикарпатьем":
"30 лет тренировал этот удар и тут залетел. В общем, тяжелая была игра, тяжелое поле. Рад, что удалось забить и победили. В первом круге обыграли Прикарпатье - 3:0 здесь только - 1:0. Но, что здесь, что в Млынове - не поле, а огород. Скоро картофель будем сажать", - сказал Михаил.
Отметим, что на счету 29-летнего Сергийчука три гола в восьми матчах Первой Лиги в этом сезоне. Мяч против "Прикарпатья" стал для нападающего вторым подряд, ведь в предыдущем туре от его ноги также пострадало "Полесье".
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