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Впервые за 16 лет - на Полесье, лидер спасается в Одессе. Украина футбольная
Анонс передачи, которая выйдет поздно ночью
Фото: ПФЛ
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" выйдет в эфир 30 марта на телеканале XSPORT в 00:20.
Эксперт - заслуженный тренер Украины Анатолий Бузник.
В выпуске:
- стремительный взлет в таблице "Металлиста 1925", победный "Верес";
- Впервые за 16 лет - на "Полесье", лидер спасается в Одессе;
- Вторая лига: "Ужгород" обходит "Диназ", "Металл" устанавливает зрительный рекорд сезона;
- Эксклюзив: Эдуард Сарапий летом покинет Запорожье.
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Источник:ПФЛ
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