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Впервые за 16 лет - на Полесье, лидер спасается в Одессе. Украина футбольная

Первая лига
(1 голосов)

Анонс передачи, которая выйдет поздно ночью

Впервые за 16 лет - на Полесье, лидер спасается в Одессе. Украина футбольная

Фото: ПФЛ

Новина українською

​​​​​​Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" выйдет в эфир 30 марта на телеканале XSPORT в 00:20.

Эксперт - заслуженный тренер Украины Анатолий Бузник.

В выпуске:

  • стремительный взлет в таблице "Металлиста 1925", победный "Верес";
  • Впервые за 16 лет - на "Полесье", лидер спасается в Одессе;
  • Вторая лига: "Ужгород" обходит "Диназ", "Металл" устанавливает зрительный рекорд сезона;
  • Эксклюзив: Эдуард Сарапий летом покинет Запорожье.
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В статье: Первая лига Вторая лига Анатолий Бузник ПФЛ Украина футбольная
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Источник:
ПФЛ

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