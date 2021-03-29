Форвард Металлиста 1925 Дерек: Весной команда добавила во всех компонентах

Нападающий "Металлиста 1925" Дерек Фрейтас Рибейро поделился впечатлениями от победы над "Агробизнесом" (2:1) , в котором бразилец забил победный мяч.

- В матче первого круга вы обыграли "Агробизнес", демонстрируя более оборонительный футбол. На этот раз вы играли в гостях с позиции силы. Что изменилось за шесть месяцев?

- Наверное, в первом круге еще не совсем понимали требования главного тренера. Сейчас прошли полноценные сборы, наиграли игровые связи, добавили в сыгранности и понимании тренерской философии. К тому же, новички усилили нашу команду, добавили красок нашей игре. Думаю, что с каждым матчем будем играть еще лучше.

- В матче во Львове вы достаточно быстро пропустили мяч с пенальти. Этот гол повлиял на модель игры команды или вы все же придерживались первоочередного плана?

- Считаю, что момент с пенальти еще больше по-спортивному разозлил нашу команду. Пропущенный мяч не повлиял на настрой на игру. Продолжали гнуть свою линии, четко понимали, что нужно сделать для достижения результата. Считаю, что вера в собственные силы и коллективная игра помогла нам победить.

- На 34-й минуте ты заработал пенальти, после чего Батюшин сравнял счет. Можешь подробнее рассказать об этом эпизоде?

- Виталий Кольцов сделал качественную навесную передачу и в борьбе со мной защитник "Агробизнеса" сыграл рукой. Считаю, что этот забитый мяч существенно помог нашей команде.

- На 43-й минуте ты головой отправил мяч в сетку, выведя команду вперед. Забитый в раздевалку мяч стал ключевым моментом в матче?

- Каждый победный мяч можно считать ключевым. Однако, чтобы получить три зачетные пункты, необходимо было организовано и сконцентрировано сыграть во втором тайме. Нам удалось выполнить тренерские установки и благодаря этому победили в очень важном матче.

- Команда одержала три победы в трех матчах весной. В каких компонентах в игре больше всего прибавили за период зимнего межсезонья?

- Считаю, что весной добавили во всех компонентах. Наша игра стала более интенсивной, начали качественнее играть в атаке. Приятно, что сложная работа на собрании приносит свои результаты. Три победы подряд тому подтверждение. Однако, необходимо не останавливаться на достигнутом и с каждым днем ​​совершенствовать свою игру!

- Вы лично в этом матче могли забить больше, но не использовали моменты. Над реализацией еще нужно работать?

- Всегда недоволен собой, если не забиваю из выгодных позиций. Сделаю анализ ошибок и буду стараться в следующем матче их не повторять. В некоторых эпизодах хорошо сыграл вратарь, в других - не повезло.

Я никогда не ищу себе оправданий, ведь нападающий должен забивать больше. Буду работать на тренировках, чтобы в будущем стать сильнее!