Тренер молодежки Динамо может летом возглавить Черноморец

Одесский " Черноморец " в случае выхода в УПЛ может сменить главного тренера.

Все дело в том, что тренерская категория Алексея Антонова не позволяет ему работать в элите украинского футбола.

По информации ведущего шоу "ТаТоТаке" Михаила Спиваковского, летом одесский "Черноморец" может возглавить тренер молодежной команды киевского "Динамо" Юрий Мороз

"Если анализировать события вокруг "Черноморца" в последнее время, возникают некие мысли о сотрудничестве с киевским "Динамо".

Вы видите, что в Одессу приходят футболисты из академии киевлян, там работает один из их бывших тренеров. Да и сборы они проводили на базе "Динамо", а не в Турции.

Была информация, что если "Черноморец" все же выйдет в Премьер-лигу, то вместо Алексея Антонова, у которого нет соответствующего диплома, там может быть один из динамовских тренеров. В частности, называлась фамилия Юрия Мороза. Но это пока непроверенный инсайд, который был получен в последнее время", - сказал Спиваковский.