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Тренер молодежки Динамо может летом возглавить Черноморец

Первая лига
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У Алексея Антонова нет диплома для работы в УПЛ

Тренер молодежки Динамо может летом возглавить Черноморец

Новина українською

Одесский "Черноморец" в случае выхода в УПЛ может сменить главного тренера.

Все дело в том, что тренерская категория Алексея Антонова не позволяет ему работать в элите украинского футбола.

По информации ведущего шоу "ТаТоТаке" Михаила Спиваковского, летом одесский "Черноморец" может возглавить тренер молодежной команды киевского "Динамо" Юрий Мороз

"Если анализировать события вокруг "Черноморца" в последнее время, возникают некие мысли о сотрудничестве с киевским "Динамо".

Вы видите, что в Одессу приходят футболисты из академии киевлян, там работает один из их бывших тренеров. Да и сборы они проводили на базе "Динамо", а не в Турции.

Была информация, что если "Черноморец" все же выйдет в Премьер-лигу, то вместо Алексея Антонова, у которого нет соответствующего диплома, там может быть один из динамовских тренеров. В частности, называлась фамилия Юрия Мороза. Но это пока непроверенный инсайд, который был получен в последнее время", - сказал Спиваковский.

Напомним, что "Черноморец" лидирует в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 38 пунктов после 18 матчей.

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В статье: Алексей Антонов Юрий Мороз Черноморец (Одесса) ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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