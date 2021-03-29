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Тренер молодежки Динамо может летом возглавить Черноморец
У Алексея Антонова нет диплома для работы в УПЛ
Одесский "
Все дело в том, что тренерская категория Алексея Антонова не позволяет ему работать в элите украинского футбола.
По информации ведущего шоу "ТаТоТаке" Михаила Спиваковского, летом одесский "Черноморец" может возглавить тренер молодежной команды киевского "Динамо" Юрий Мороз
"Если анализировать события вокруг "Черноморца" в последнее время, возникают некие мысли о сотрудничестве с киевским "Динамо".
Вы видите, что в Одессу приходят футболисты из академии киевлян, там работает один из их бывших тренеров. Да и сборы они проводили на базе "Динамо", а не в Турции.
Была информация, что если "Черноморец" все же выйдет в Премьер-лигу, то вместо Алексея Антонова, у которого нет соответствующего диплома, там может быть один из динамовских тренеров. В частности, называлась фамилия Юрия Мороза. Но это пока непроверенный инсайд, который был получен в последнее время", - сказал Спиваковский.
Напомним, что "Черноморец" лидирует в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 38 пунктов после 18 матчей.
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