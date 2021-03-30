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Клуб Первой лиги может подписать экс-защитника сборной Грузии - источник

Первая лига
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Последний его клубом был белорусский "Витебск"

Клуб Первой лиги может подписать экс-защитника сборной Грузии - источник

Фото: ФК Мордовия

Новина українською

Клуб Первой лиги "ВПК-Агро" может подписать бівшего защитника сборной Грузии Акакия Хубутии. Об этом пишет Sport Arena.

Последний клуб 35-летнего центрбека - белорусский "Витебск", за который он провел 28 матчей с марта 2019 года. Футболист также поиграл за клубы из Литвы, Румынии, России и Грузии, помимо прочих стран.

За национальную сборную Грузии футболист провел 19 матчей, последний из которых датирован еще осенью 2014 года.

Напомним, что в текущем сезоне в турнирной таблице Первой лиги "ВПК-Агро" занимает 13-е место, в активе клуба 17 очков.

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В статье: Акакий Хубутия ВПК-Агро (Шевченковка)
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Источник:
Sport Arena

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