Клуб Первой лиги может подписать экс-защитника сборной Грузии - источник

Клуб Первой лиги "ВПК-Агро" может подписать бівшего защитника сборной Грузии Акакия Хубутии. Об этом пишет Sport Arena.

Последний клуб 35-летнего центрбека - белорусский "Витебск", за который он провел 28 матчей с марта 2019 года. Футболист также поиграл за клубы из Литвы, Румынии, России и Грузии, помимо прочих стран.

За национальную сборную Грузии футболист провел 19 матчей, последний из которых датирован еще осенью 2014 года.

Напомним, что в текущем сезоне в турнирной таблице Первой лиги "ВПК-Агро" занимает 13-е место, в активе клуба 17 очков.