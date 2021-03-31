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Авангард – Нива: смотреть онлайн, видеотрансляция
Фото: ФК Нива
Из-за дисквалификации поединок пропустят защитник "Авангарда" Дмитрий Шинкаренко и полузащитник Гутти. У гостей из Тернополя не сыграет Семен Вовченко, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы и операции.
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Первая лига, 19 тур
31.03.2021, 15:00
Краматорск, стадион Авангард
Арбитр в поле - Евгений Назаров
Авангард (Краматорск) - Нива (Тернополь)
Видеотрансляция поединка
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