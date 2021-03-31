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Авангард – Нива: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)
Авангард – Нива: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Нива

Новина українською

Из-за дисквалификации поединок пропустят защитник "Авангарда" Дмитрий Шинкаренко и полузащитник Гутти. У гостей из Тернополя не сыграет Семен Вовченко, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы и операции.

Больше о поединке читайте в нашем анонсе всего тура

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Первая лига, 19 тур

31.03.2021, 15:00

Краматорск, стадион Авангард

Арбитр в поле - Евгений Назаров

Авангард (Краматорск) - Нива (Тернополь)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига Авангард (Краматорск) Нива (Тернополь)
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