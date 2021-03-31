Оболонь – Кремень: смотреть онлайн, видеотрансляция

В "Кремене" из-за дисквалификации не сыграет полузащитник Никита Дудка. А у "пивоваров" по той же причине матч пропустит фланговый защитник Сергей Суханов.

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Первая лига, 19 тур

31.03.2021, 18:00

Киев, стадион "Оболонь-Арена"

Арбитр в поле - Виталий Маляр

Оболонь (Киев) - Кремень (Кременчуг)

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