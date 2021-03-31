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Шедевральные голы приносят победу "пивоварам". Оболонь - Кремень 3:0

Первая лига
(1 голосов)
Шедевральные голы приносят победу "пивоварам". Оболонь - Кремень 3:0

Фото: YouTube Оболоні

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Первая лига, 19 тур

31.03.2021, 18:00

Киев, стадион "Оболонь-Арена"

Арбитр в поле - Виталий Маляр

Оболонь (Киев) - Кремень (Кременчуг) 3:0

Голы: Мате (28), Мурза (45+1), Слободян (70)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига Кремень (Кременчуг) Оболонь (Киев)
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