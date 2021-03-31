Первая лига
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Шедевральные голы приносят победу "пивоварам". Оболонь - Кремень 3:0
Фото: YouTube Оболоні
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Первая лига, 19 тур
31.03.2021, 18:00
Киев, стадион "Оболонь-Арена"
Арбитр в поле - Виталий Маляр
Оболонь (Киев) - Кремень (Кременчуг) 3:0
Голы: Мате (28), Мурза (45+1), Слободян (70)
Видеотрансляция поединка
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