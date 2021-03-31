Первая лига
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Альянс - Агробизнес: смотреть онлайн, видеотрансляция
Очередной визит Первой лиги в Байрак
Фото - ФК Альянс
Снова липоводолинский "Альянс" примет соперника по чемпионату на родной арене в селе Байрак. В первом круге ничья на выезде была упущена подопечными Юрия Ярошенко на последних минутах (1:2).
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