Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Горняк-Спорт - ВПК-Агро: смотреть онлайн, видеотрансляция
Команды подровнялись в уровне за зиму, так что матч конкурентный
Фото - ФК Горняк-Спорт
В Горишние Плавни возвращается большой футбол, спустя почти полгода. Первые матчи после зимней паузы команда Игоря Жабченко проводила в Кременчуге, ну а сегодня дебютирует на арене родного спорткомплекса "Юность".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Верес - Черноморец: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Райола: Я был неправ, когда советовал Эрлингу Холанду перейти в Боруссию Дортмунд
- Украина - Казахстан. Анонс и прогноз матча отбора ЧМ-2022 на 31.03.2021
- Клуб Первой лиги может подписать экс-защитника сборной Грузии - источник
- Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины
- После расставания с девушкой звезда Тоттенхэма ищет счастья на сайте знакомств. ФОТО
Новости по теме
- 08:06 Украинские Агробизнес подписал четверых, Черноморец отпустил Прийму. Таблица трансферов Первой лиги: зима-2021
- 09:40 Украинские Первая лига. Перспективные в атаке - суперсаб из Горишних Плавней, удачная замена Ямполя
- 10:29 Украинские Первая лига. Фланговые открытия - выходцы из Второй лиги, бриллианты из трясины и свободный агент
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...