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Первая лига. Матч имени трех пенальти с Горняком-Спорт в пользу ВПК-Агро
Подопечные Соловьева выигрывают во втором туре кряду
Фото - ФК Горняк-Спорт
Уже в дебюте поединка в Горишних Плавнях "Горняк-Спорт" мог открывать счет, но после срезки защитника соперника мяч ударился о перекладину. В дальнейшем гостям удалось выровнять матч, а следом и перейти к активным действиям в атаке, которые привели к назначению пенальти. Во втором туре кряду Павел Ксенз реализует пенальти и забивает первый гол "ВПК-Агро".
Тем не менее, на перерыв соперники пошли с равным счетом. Активный Назарий Богомаз заработал, а вот Александр Чепелюк четко исполнил. Кстати, в стартовом протоколе Назария не было, но он в срочном порядке заменил Сергея Романова, который, судя по всему, травмировался уже на разминке.
Третий пенальти в матче был назначен уже после перерыва. Вышедшие на замену Антон Кича и Богдан Шмигельский своими активными действиями его заработали, а вот Иван Будняк реализовал, хоть и не без приключений. Первый удар восьмого номера "ВПК-Агро" Роман Жмурко взял, но вот с добиванием справиться уже не смог.
Благодаря второй подряд победе "ВПК-Агро" обошел тернопольскую "Ниву" и "Кремень", поднявшись на 11-е место. "Горняк-Спорт" же рискует оказаться уже восьмым после 19-го тура...
Горняк-Спорт - ВПК-Агро 1:2 (1:1)
Голы: Чепелюк (45 пен) - Ксенз (23 пен), Будняк (52)
На 52-й минуте Иван Будняк не забил пенальти (вратарь)
Горняк-Спорт: Жмурко, Литвяк, Чуев, Чепелюк, Дмитрук, Дедух, Богомаз, Черныш (Павлиш 85), Литовченко (Якубов 74), Твердохлеб Е., Чередниченко.
ВПК-Агро: Шелихов, Шаповалов, Билый А., Яременко, Сухарь (Зозуля 77), Коберидзе, Тищенко, Ксенз (Кича 48), Беляев (Хугутия 87), Будняк, Ляшенко (Шмигельский 46).
Предупреждение: Дедух (73) - Кича (63)
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