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Первая лига. Унылая Волынь, 0:0 с Николаевом

Первая лига
(1 голосов)

Не самый зрелищный вечер на "Авангарде"

Первая лига. Унылая Волынь, 0:0 с Николаевом

Фото - ФК Волынь

Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

У Вячеслава Шарпара было диагностировано поврежение, из-за чего опытный полузащитник пропускал матч с "Николаевом". Также с травмой сейчас Джордан Нкололо, что позволило попробовать свои силы в старте молодому Александру Мартынюку. В основе "корабелов" продолжает отсутствовать Вадим Яворский, поэтому главный акцент впереди был сделан на активных флангах и Владиславе Войцеховском.

В дебюте случился гол в ворота "Волыни", но судьи отменили его. Из-за чего - так и осталось загадкой, так как внятного повтора на предмет офсайда у Войцеховского дождаться не удалось, но, скорее всего, причиной свистка главного арбитра стало таки положение вне игры у нападающего "Николаева". Ну а в середине первого тайма гости вынуждены были делать еще и замену, выпуская на фланг обороны бывшего игрока "Волыни" Назара Мельничука вместо Сергея Кулинича.

Ну а на последней минуте первой половины игры "Николаев" из-за травмы потерял еще и Войцеховского. Тем не менее, в целом тайм получился скудным на опасные моменты и определение имени победителя соперники отложили на тайм второй.

Тем не менее, после перерыва игра не сильно изменилась в сторону зрелищности. Более того, атаки "Николаева" и, особенно, их завершение были даже опаснее, чем у хозяев. Руслан Паламар гармонично вписался в игру, а место на острие занял Дмитрий Сула. Он же мог забивать, но немного не попал в ворота, нанося удар с линии штрафной. У "Волыни" добывать победу вышли Хагназари и Кобзар, но это не сильно помогло хозяевам.

Сразу два хороших момента было у ворот Бубенцова на последних минутах, мяч буквально путешествовал вдоль линии ворот гостей, но ее так и не пересек.

"Волынь" потеряла возможность воспользоваться очередной осечкой "Агробизнеса", а вот "Николаев" не стал отпускать конкурентов в отрыв, продолжая сражение за, пусть и призрачную, но надежду и на свое место тройке.

Волынь - Николаев 0:0
Волынь: Леванидов, Симинин, Цюпа, Войтиховский, Мартынюк, Рябов, Приймак, Ляшенко (Хагназари 50), Протасов (Климец 81), Орынчак, Коломоец (Кобзар 61).
Николаев: Бубенцов, Ульянов, Порох, Парцвания, Кулинич (Мельничук 25), Нечипоренко, Кушниренко (Росляков 66), Кравченко, Сула, Одарюк, Войцеховский (Паламар 46).
Предупреждение: Рябов (39), Войтиховский (64) - Парцвания (52), Паламар (55), Ульянов (70), Росляков (81)

Удаление: Близнюк (гл. тр.)

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В статье: Волынь (Луцк) МФК Николаев
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Комментарии (1)
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viajador (с. Печихвости)
31.03.2021 в 19:20
Підставного власника Волині Палицю ГПУ бере за тестикули щодо відмивання грошей. То ж Волині не про УПЛ зара думати, а про існування клюби взагалі. Пам'ятай про ФК Дніпро, ФК Карпати...
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