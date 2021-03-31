Верес - Черноморец 4:0. Следующая станция - УПЛ?

История знает много случаев, когда матчи между двумя лидерами не были особо зажигательными и разочаровали всех фанатов на протяжении 90-та минут. Что тут говорить, если "Реал" и "Барселона", которые в своем распоряжении имели пиковых Роналду и Месси, далеко не всегда устраивали феерию. Подобный сценарий мы ожидали увидеть и в игре между "Вересом" и "Черноморцем", написав об этом в анонсе к 19-му туру ПФЛ. Согласны, немного сели в лужу. Но на то есть свои причины.

Поверьте, игра бы шла в совсем другом ключе, не пропусти "моряки" уже на седьмой минуте. И ведь ничего не предвещало катастрофу. Голкипер гостей Варакута дальним ударом вел мяч в игру, но сделал это не самым удачным образом. "Верес" перехватил круглого, юный Гайдучик нашел передачей Гегедоша, и Роберт, разобравшись с защитником, точно пробил в угол. Опытный нападающий продолжает сиять в этом сезоне, но давайте отметим действия его молодого ассистента, который впервые вышел в старте и сразу стал героем. В следующий раз он будет в центре событий в конце первой половины, но об этом немного позже.

Пропустив быстрый гол во втором туре подряд, "Черноморец" снова был вынужден играть гораздо активнее, проводя много времени в атаке. И если против "Оболони" у них было минимум моментов, то сегодня защита "Вереса" действовала не настолько качественно. Шансы были и их идеально для хозяев транжирили то Авагимян, то Кравченко. Кстати, Сергей, несмотря на статус зимнего новичка, вышел с капитанской повязкой. Это и не удивительно, он ведь на три года старше главного тренера. Стал капитаном на правах старшего.

Ровенский клуб не отсиживался в обороне и также опасно огрызался, а перед самым перерывом во второй раз сумел забить. Гайдучик спиной к воротам пытался зацепиться за мяч в штрафной и уже отдал не лучшую передачу назад, после чего ему на голеностоп наступил Вачиберадзе. Судья сходу указал на точку, а после еще и удалил полузащитника "Черноморца". Двойное наказание, которое выбросило "моряков" на сушу - Сергийчук был точен, установив счет 2:0.

Никто не верил, что одесситы в меньшинстве смогут отыграться. Но это полбеды. Как нам показалось, игроки "Черноморца" сами потеряли надежду, а это куда худший симптом. Главный тренер одесситов Алексей Антонов в перерыве не сумел взбодрить своих подопечных, не нашел правильных слов, не придумал ничего нового, и его команда просто вышла доигрывать вторую половину матча. За что и была наказана. Сначала Панасенко одной передачей разрезал всю оборону гостей, выведя Гегедоша на свидание с Варакутой, а после юный Гайдучик, к голевой передаче и заработанному пенальти, еще и сам стал автором забитого гола. 4:0. Impressive (читать правильным голосом).

Краткий итог. "Вересу", как мы говорили в самом начале, очень помог быстрый гол, но это не может служить оправданием для одесситов. Хозяева были лучше. Хозяева реализовывали моменты. Хозяева абсолютно заслуженно побеждают. Команда Вирта возглавила таблицу, имея при этом еще две игры в запасе. Остается один вопрос - на каком стадионе они будут играть в УПЛ?

Верес перемагає Чорноморець у центральному матчі туру ???????????? з рахунком 4:0!



Микола Гайдучик дебютував в основному складі і відзначився асистом, заробленим пенальті і забитим голом ????



Голи: Гегедош (7, 57), Сергійчук (44) Гайдучик (63)



Браво, хлопці! pic.twitter.com/6YrcogzGcM — VERES RIVNE (@veres_club) March 31, 2021

Первая лига, 19-й тур

"Верес" - "Черноморец" 4:0

Голы: Гегедош 7, 58 Сергийчук 44 (п), Гайдучик 64

"Верес": Когут, Солдат, Гончаренко, Махнев, Немчанинов (Данилюк 85), Полулях, Панасенко (Кучеров 65), Сергийчук, Пасич, Гайдучик (Поворознюк 85), Гегедош (Шестаков 62)

"Черноморец": Варакута, Мартыненко (Поспелов 70), Горопевшек, Долгов, Мельничук, Кравченко, Вачиберадзе, Коркишко (Ковбаса 70), Козак (Штогрин 58), Авагимян (Лиховидько 46), Бугай (Сухоручко 46)

Удаление: Вачиберадзе 43