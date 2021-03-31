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Верес - Черноморец 4:0. Следующая станция - УПЛ?

Первая лига
(3 голосов)

Первое фиаско в тренерской карьере Алексея Антонова

Верес - Черноморец 4:0. Следующая станция - УПЛ?

Фото: ФК Верес

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

История знает много случаев, когда матчи между двумя лидерами не были особо зажигательными и разочаровали всех фанатов на протяжении 90-та минут. Что тут говорить, если "Реал" и "Барселона", которые в своем распоряжении имели пиковых Роналду и Месси, далеко не всегда устраивали феерию. Подобный сценарий мы ожидали увидеть и в игре между "Вересом" и "Черноморцем", написав об этом в анонсе к 19-му туру ПФЛ. Согласны, немного сели в лужу. Но на то есть свои причины.

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Поверьте, игра бы шла в совсем другом ключе, не пропусти "моряки" уже на седьмой минуте. И ведь ничего не предвещало катастрофу. Голкипер гостей Варакута дальним ударом вел мяч в игру, но сделал это не самым удачным образом. "Верес" перехватил круглого, юный Гайдучик нашел передачей Гегедоша, и Роберт, разобравшись с защитником, точно пробил в угол. Опытный нападающий продолжает сиять в этом сезоне, но давайте отметим действия его молодого ассистента, который впервые вышел в старте и сразу стал героем. В следующий раз он будет в центре событий в конце первой половины, но об этом немного позже.

Пропустив быстрый гол во втором туре подряд, "Черноморец" снова был вынужден играть гораздо активнее, проводя много времени в атаке. И если против "Оболони" у них было минимум моментов, то сегодня защита "Вереса" действовала не настолько качественно. Шансы были и их идеально для хозяев транжирили то Авагимян, то Кравченко. Кстати, Сергей, несмотря на статус зимнего новичка, вышел с капитанской повязкой. Это и не удивительно, он ведь на три года старше главного тренера. Стал капитаном на правах старшего.

Ровенский клуб не отсиживался в обороне и также опасно огрызался, а перед самым перерывом во второй раз сумел забить. Гайдучик спиной к воротам пытался зацепиться за мяч в штрафной и уже отдал не лучшую передачу назад, после чего ему на голеностоп наступил Вачиберадзе. Судья сходу указал на точку, а после еще и удалил полузащитника "Черноморца". Двойное наказание, которое выбросило "моряков" на сушу - Сергийчук был точен, установив счет 2:0.

Никто не верил, что одесситы в меньшинстве смогут отыграться. Но это полбеды. Как нам показалось, игроки "Черноморца" сами потеряли надежду, а это куда худший симптом. Главный тренер одесситов Алексей Антонов в перерыве не сумел взбодрить своих подопечных, не нашел правильных слов, не придумал ничего нового, и его команда просто вышла доигрывать вторую половину матча. За что и была наказана. Сначала Панасенко одной передачей разрезал всю оборону гостей, выведя Гегедоша на свидание с Варакутой, а после юный Гайдучик, к голевой передаче и заработанному пенальти, еще и сам стал автором забитого гола. 4:0. Impressive (читать правильным голосом).

Краткий итог. "Вересу", как мы говорили в самом начале, очень помог быстрый гол, но это не может служить оправданием для одесситов. Хозяева были лучше. Хозяева реализовывали моменты. Хозяева абсолютно заслуженно побеждают. Команда Вирта возглавила таблицу, имея при этом еще две игры в запасе. Остается один вопрос - на каком стадионе они будут играть в УПЛ?

Первая лига, 19-й тур
"Верес" - "Черноморец" 4:0
Голы: Гегедош 7, 58 Сергийчук 44 (п), Гайдучик 64
"Верес": Когут, Солдат, Гончаренко, Махнев, Немчанинов (Данилюк 85), Полулях, Панасенко (Кучеров 65), Сергийчук, Пасич, Гайдучик (Поворознюк 85), Гегедош (Шестаков 62)
"Черноморец": Варакута, Мартыненко (Поспелов 70), Горопевшек, Долгов, Мельничук, Кравченко, Вачиберадзе, Коркишко (Ковбаса 70), Козак (Штогрин 58), Авагимян (Лиховидько 46), Бугай (Сухоручко 46)
Удаление: Вачиберадзе 43

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В статье: Первая лига Черноморец (Одесса) Верес (Ровно)
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Комментарии (26)
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vlotko (Броди)
31.03.2021 в 16:12
Вірт рулює вже скільки років, а Чорноморець тренерів що квартала змінює. От вам і результат.
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Nilson (Одесса)
31.03.2021 в 15:55
Климов уеб*н, ему американцы предложили деньги за Черноморец, который Климову нахрен не сдался, а этот клещ всосался так еще и другим не отдает . Надеюсь его застрелят на х*й
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0
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viajador (с. Печихвости)
31.03.2021 в 15:54
Ровно пре як божевільний потяг.
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0
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Запорізьке Торпедо (zp)
31.03.2021 в 15:54
где щас Верес играет? раньше, помню, в обзорах матчей футбольные журналисты указывали город проведения, стадион, имя судьи и даже иногда - представляете - количество зрителей! а это - сочинение, а не обзор матча)
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ПетроФ (Луцьк)
31.03.2021 в 16:08
де-де граюить? в селі. Благо що наша федерація там дозволяє там грати і при цьому забороняє грати на стадіоні в Києві.
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alex.belogubko (одесса)
31.03.2021 в 15:51
ЧО поздравил КЛИМА Днем Рождения -это надо так не любить его
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ПетроФ (Луцьк)
31.03.2021 в 15:51
ще один бомж. хоча, продадуть місце якомусь майонезнику. дорожку ж протоптали.
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+2
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viajador (с. Печихвости)
31.03.2021 в 15:55
Що ти мелеш, луцянин? Ровно відкриває свій стадіон, а ви чекаєте банкрутства як чергової примхи Коломойші.
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Alex Sunchez
31.03.2021 в 15:59
все он по делу сказал верес - бомж без денег, без базы, без стадиона. Стадион в ближайшие два года не построят, так как город пока что отказался финансировать строительство стадиона, базы у них тренировочной нет.
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ПетроФ (Луцьк)
31.03.2021 в 16:02
на стадіоні в Рівне кози пасуться і ще років п'ять будуть пастися
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viajador (с. Печихвости)
31.03.2021 в 16:06
Там стройка повним ходом, а в Луцьку сільський стадіон 60 років без реконструкції.
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viajador (с. Печихвости)
31.03.2021 в 16:12
Швидше добудують ровенський стадіон, як Верес в УПЛ зайде! )
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ПетроФ (Луцьк)
31.03.2021 в 16:16
В Луцьку стадіон відповідає всім міжнародним нормам. Навіть бабська збірна грала на ньому. Ну про те що там проводять ЧУ і навіть етап Кубка Європи з легкої атлетики. тобі з села не видно.
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Alex Sunchez
31.03.2021 в 16:08
Полним ходом, я меньше месяца назад был в Ровно и видел как два строителя строят тот несчастный стадион.
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viajador (с. Печихвости)
31.03.2021 в 16:13
А в Луцке вообще в стадион ни копейки не вкладывают.
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Slavutic
31.03.2021 в 15:49
Да тут ещё и настрой играет роль. Привыкли первым номером давить на соперников, а когда соперник в каждом единоборстве играет жёстко в стык, прессингует, то Лёха и не знает что сказать пацанам.
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0
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Governor-General (Odessa)
31.03.2021 в 15:46
Смешные болельщики у Черноморца. А на что вы надеетесь? Все всегда говорят, что пока будет Климов, ничего хорошего не будет. И сами тут же посыпают голову пеплом, мол, ай-яй-яй, как же так? А вот так. С чего бы вдруг, например, Ковальцу уходить? Наверное дело или в бабле, которого нет или в амбициях. Как обычно какая-то мисюра распорядилась - в премьер-лигу не выходить! Какого тренера это устроит, кроме ротаня какого-нибудь? А Антонов - тренер без лицензии и в случае выхода в УПЛ, назначат какого-то киевского физрука. Это ли не позор!? Не стыдно? Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Пусть бы уже этот многострадальный Черноморец ушёл бы во вторую лигу и там бултыхался, как деpьмо в проруби. Потом, может быть когда-нибудь, кто-то решит взять клуб и его возродить. А пока - в топку. Только при этом у красномордого забрать все ништяки, которые он получил под гарантии нормального функционирования клуба.
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0
0
alex.belogubko (одесса)
31.03.2021 в 15:27
сказать можно одно не хватает Ковальца или Григорчука --это позор долго будем отмываться --можно не смотреть это не футбол со стороны ЧО --Лёха как Шева не отгадал составом
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0
0
Governor-General (Odessa)
31.03.2021 в 15:48
Не хватает нормального собственника клуба.
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+1
0
Slavutic
31.03.2021 в 15:22
Сама ситуация с пенальти комична. Семь игроков Черноморца стоят и наблюдают в штрафной, как игрок Вереса на карачках, спиной к воротам Черноморца борется за мяч, проигрывает ситуацию, встаёт с колен, тянет ногу, попадает под стык и ещё и зарабатывает пенальти! А Арановский ещё и красную Одесситу даёт! Кино и немцы...
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+1
0
Slavutic
31.03.2021 в 15:13
Но это не отменяет того, что Арановский три-два-раз! За что киевские рефери так не любят Одессу?
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0
0
Slavutic
31.03.2021 в 15:12
Лёха фсё? Лёха закончился? Багажа Ковальца хватило только на три матча???
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0
0
alex.belogubko (одесса)
31.03.2021 в 14:58
первые 20 минут стояли на поле --Верес с любых положений бьёт по воротам а ЧО вообще не бьёт --Бугая сбили пеналь не дали -нет скорости- ударов по воротам -паса --Коркишко стреляет по воробьям --ЛЁХА ты берёшь пример с Ротаня --звоночек уже был с Оболонью --поздравили КЛИМА
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+2
0
Met (Харьков)
31.03.2021 в 14:46
Пенальті, вилучення, 2-0 наприкінці першого тайму. Схоже, що Чорноморцю вже "фсьо" в цьому матчі.
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+1
0
koral (Рівне)
31.03.2021 в 12:56
Верес чемпіон ;)
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0
-1
alex.belogubko (одесса)
31.03.2021 в 12:48
давай ЧО вперёд
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+1
-1


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