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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес - Черноморец: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Очный матч первой и второй команд

Верес - Черноморец: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Черноморец

UA-Футбол
Новина українською

Первая лига, 19-й тур
"Верес" 14:00 "Черноморец"

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В статье: Первая лига Черноморец (Одесса) Верес (Ровно)
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Комментарии (2)
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koral (Рівне)
31.03.2021 в 12:56
Верес чемпіон ;)
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alex.belogubko (одесса)
31.03.2021 в 12:48
давай ЧО вперёд
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