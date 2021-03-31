Первая лига
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Верес - Черноморец: смотреть онлайн, видеотрансляция
Очный матч первой и второй команд
Фото: ФК Черноморец
Первая лига, 19-й тур
"Верес" 14:00 "Черноморец"
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Комментарии (2)
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koral (Рівне)
31.03.2021 в 12:56
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alex.belogubko (одесса)
31.03.2021 в 12:48
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