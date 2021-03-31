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Первая лига. Прикарпатье и Полесье никак не могут победить

Первая лига
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Хозяева упустили победу в большинстве

Первая лига. Прикарпатье и Полесье никак не могут победить

Фото: ФК Прикарпатье

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Две ничьи и три поражения - с такими результатами в 2021-м году подходили "Прикарпатье" и "Полесье" к матчу 19-го тура. И если хозяева сегодняшнего матча с самого начала обозначили свои перспективы, не переставая барахтаться возле дна таблицы, то серьезный спад в игре команды Сергея Шищенко остается для нас загадкой. Житомирский клуб резво ворвался в Первую лигу, надежно играл в обороне, славился умением выжимать максимум из минимума, но в ноябре все полетело в тартарары. И просвета, к сожалению для них, не предвещается.

Сегодняшний матч хозяева начали по-хозяйски - в атакующем стиле, в то самое время как гости скромно прижались к воротам, пытаясь отбиться от атак соперника. Да, команда из западной Украины брала скорее сумбуром, чем конструктивом, но это приносило результат. За стартовые 45 минут у ворот Маханькова было создано несколько моментов, а Волошинович даже смог вписать свое имя в протокол матча, открыв счет. Мяч к полузащитнику в штрафной попал после рикошета, но тот не растерялся и пробил в дальний угол. Справедливости ради стоит отметить, что "Прикарпатье" сумело забить еще, но гол Барчука был отменен - офсайд.

После перерыва гости смогли немного прибавить и даже выровняли игру. Как только у них начало что-то наклевываться, подвел команду Максим Гавриленко, показав что он не умеет держать эмоции в нужный момент. Вначале он был сбит в центре поля во время контратаки (чисто тактический фол), после чего не очень по-спортивному ударил по ноге оппонента. Завязалась потасовка, после которой Гавриленко и Француз, самые активные участники небольшого бунта, получили по желтой. Все справедливо. Но игрок "Полесья" не успокоился, очень быстро наработал на второй "горчичник" и покинул поле. В меньшинстве, казалось, что у житомирян не было сегодня особых шансов...

Первая лига. Прикарпатье и Полесье никак не могут победить - изображение 1

Но гости смогли сравнять счет. Обычный удар со средней дистанции по воротам Новака стал большой проблемой, ведь голкипер "Прикарпатья" просто отбил мяч перед собой. Тут как тут оказался Островский, спокойно пробивший в пустой угол. Вначале показалось, что он находился в офсайде, но хозяева особо не протестовали. А значит, гол был забит по правилам.

Казалось, что находясь в большинстве, именно представители западной Украины попытаются вырвать победу, но гости серьезно завелись и даже ненадолго прижали хозяев у их же ворот. Могло сложиться впечатление, что удаленный Гавриленко серьезно мешал остальным игрокам и его досрочный уход снял кандалы с ног гостей. Шищенко стоит прислушаться к подобной мысли. Последние три минуты команды доигрывали в равных составах, ведь после еще одной потасовки красную перед собой увидел Борисевич. Как бы там ни было, активность гостей ни к чему не привела и игра завершилась с равным счетом. Безвыигрышная серия двух коллективов продолжается.

Первая лига, 19-й тур
"Прикарпатье" - "Полесье" 1:1
Гол: Волошинович Ростислав 43 - Островський Денис 77
"Прикарпатье": Новак Андрей, Борисевич Роман, Кохман Андрей, Француз Василий, Барчук Роман, Курко Василий, Генык Василий, Волошинович Ростислав, Кузьмин Роман, Мелинишин Сергей, Семотюк Владислав
"Полесье": Маханьков Владимир, Понедельник Андрей, Терехов Артем, Прокопчук Кирилл, Шевченко Евгений, Гавриленко Максим, Швец Сергей, Грицук Василий, Галенков Денис, Даудов Марат, Галенко Ярослав
Удаления: Борисевич Роман 90+2 - Гавриленко Максим 64

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В статье: Полесье (Житомир) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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