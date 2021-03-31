Первая лига. Прикарпатье и Полесье никак не могут победить

Две ничьи и три поражения - с такими результатами в 2021-м году подходили "Прикарпатье" и "Полесье" к матчу 19-го тура. И если хозяева сегодняшнего матча с самого начала обозначили свои перспективы, не переставая барахтаться возле дна таблицы, то серьезный спад в игре команды Сергея Шищенко остается для нас загадкой. Житомирский клуб резво ворвался в Первую лигу, надежно играл в обороне, славился умением выжимать максимум из минимума, но в ноябре все полетело в тартарары. И просвета, к сожалению для них, не предвещается.

Сегодняшний матч хозяева начали по-хозяйски - в атакующем стиле, в то самое время как гости скромно прижались к воротам, пытаясь отбиться от атак соперника. Да, команда из западной Украины брала скорее сумбуром, чем конструктивом, но это приносило результат. За стартовые 45 минут у ворот Маханькова было создано несколько моментов, а Волошинович даже смог вписать свое имя в протокол матча, открыв счет. Мяч к полузащитнику в штрафной попал после рикошета, но тот не растерялся и пробил в дальний угол. Справедливости ради стоит отметить, что "Прикарпатье" сумело забить еще, но гол Барчука был отменен - офсайд.

После перерыва гости смогли немного прибавить и даже выровняли игру. Как только у них начало что-то наклевываться, подвел команду Максим Гавриленко, показав что он не умеет держать эмоции в нужный момент. Вначале он был сбит в центре поля во время контратаки (чисто тактический фол), после чего не очень по-спортивному ударил по ноге оппонента. Завязалась потасовка, после которой Гавриленко и Француз, самые активные участники небольшого бунта, получили по желтой. Все справедливо. Но игрок "Полесья" не успокоился, очень быстро наработал на второй "горчичник" и покинул поле. В меньшинстве, казалось, что у житомирян не было сегодня особых шансов...

Но гости смогли сравнять счет. Обычный удар со средней дистанции по воротам Новака стал большой проблемой, ведь голкипер "Прикарпатья" просто отбил мяч перед собой. Тут как тут оказался Островский, спокойно пробивший в пустой угол. Вначале показалось, что он находился в офсайде, но хозяева особо не протестовали. А значит, гол был забит по правилам.

Казалось, что находясь в большинстве, именно представители западной Украины попытаются вырвать победу, но гости серьезно завелись и даже ненадолго прижали хозяев у их же ворот. Могло сложиться впечатление, что удаленный Гавриленко серьезно мешал остальным игрокам и его досрочный уход снял кандалы с ног гостей. Шищенко стоит прислушаться к подобной мысли. Последние три минуты команды доигрывали в равных составах, ведь после еще одной потасовки красную перед собой увидел Борисевич. Как бы там ни было, активность гостей ни к чему не привела и игра завершилась с равным счетом. Безвыигрышная серия двух коллективов продолжается.

Первая лига, 19-й тур

"Прикарпатье" - "Полесье" 1:1

Гол: Волошинович Ростислав 43 - Островський Денис 77

"Прикарпатье": Новак Андрей, Борисевич Роман, Кохман Андрей, Француз Василий, Барчук Роман, Курко Василий, Генык Василий, Волошинович Ростислав, Кузьмин Роман, Мелинишин Сергей, Семотюк Владислав

"Полесье": Маханьков Владимир, Понедельник Андрей, Терехов Артем, Прокопчук Кирилл, Шевченко Евгений, Гавриленко Максим, Швец Сергей, Грицук Василий, Галенков Денис, Даудов Марат, Галенко Ярослав

Удаления: Борисевич Роман 90+2 - Гавриленко Максим 64