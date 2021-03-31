  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Металлист 1925 - Кристалл: смотреть онлайн, видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист 1925 - Кристалл: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(2 голосов)

Харьковчане сейчас в отличной форме

Металлист 1925 - Кристалл: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Металлист 1925

UA-Футбол
Новина українською

Первая лига, 19-й тур
"Металлист 1925" 19:00 "Кристалл"

Читайте такжеКонкуренты дерутся между собой, лидеры в том числе - анонс 19-го тура Первой лиги
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Металлист 1925 (Харьков) Кристалл (Херсон)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
31.03.2021 в 19:50
ну всё Кристал посыпался -у них слабая физика хватило на один тайм
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...