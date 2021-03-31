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Шесть побед кряду. Металлист 1925 дома обыграл Кристалл

Первая лига
(3 голосов)

Харьковчане в отличной форме

Шесть побед кряду. Металлист 1925 дома обыграл Кристалл

Фото: ФК Металлист 1925

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Когда в английском футболе начинается последний этап сезона, любой аутсайдер сразу становится худшим другом для лидера, ведь загнанный в угол зверь начинает бороться за жизнь. И им все равно, кто встает у них пути. В Украине ситуация обратная. Аутсайдер даже на финальном отрезке редко вставляет палки в колеса фаворита, а потому и в харьковском матче от гостей из Херсона мы не ждали подвига. Больно хорош сейчас "Металлист 1925".

Первый тайм полностью подтвердил наш пессимизм. Команда Кривенцова была лучше в каждом из компонентов и тот факт, что в ворота Клищука влетел лишь один мяч - работа ангела-хранителя, который отвечает за интригу в футбольных матчах. Но и он не всесилен. С его стороны была помощь после ударов Кольцова и Пономаря, но когда Жичиков был сбит в штрафной, ангел сложил свои полномочия. Хоть и не сразу. Клищук ведь с ударом Батюшина справился, но экс-игрок "Горняка-Спорт" был еще и первым на подборе - 1:0. Голкипер "Кристалла" кричал о нарушении, намекая, что полузащитник просто-напросто в него влетел ногами, но на судью это не подействовало.

После перерыва изменилась лишь одна вещь - "Металлист 1925" и "Кристалл" поменялись воротами, что изменило курс харьковского корабля. Теперь они должны были играть на запад. В остальном - точно такая же картина, и точно такое же преимущество хозяев. Тотальное преимущество. Однако были у харьковчан свои проблемы, главная из которых - неумения вскрывать автобусы. "Кристалл" хоть и проигрывал в счете, но территорию Клищука старался охранять тщательно, не допуская лишних ошибок. По итогу, "Металлист 1925" так и не смог во второй раз пройти оборонные редуты соперника, а херсонский клуб - героически удержал поражение в один мяч.

Что после финального свистка? После него следует поздравить харьковский коллектив в целом и Валерия Кривенцова в частности - шесть побед подряд добыть не так и просто. "Металлист 1925" обосновался на третьем месте и продолжает свою борьбу - они хотят играть в УПЛ.

Первая лига, 19-й тур
"Металлист 1925" - "Кристалл" 1:0
Гол: Батюшин 41
"Металлист 1925": Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Кольцов, Савин, Крыськив, Батюшин, Дмитренко В., Пономарь
"Кристалл": Клищук, Лаптев, Логинов, Максименко, Смирнов, Сорокин, Дмитренко А., Ходаковский, Головкин, Кателин

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В статье: Первая лига Металлист 1925 (Харьков) Кристалл (Херсон)
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Комментарии (2)
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Харьковчанин (Харків)
31.03.2021 в 21:22
а що з Дереком?
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alex.belogubko (одесса)
31.03.2021 в 19:50
ну всё Кристал посыпался -у них слабая физика хватило на один тайм
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