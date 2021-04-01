Вирт: Пенальти и удаление в матче с Черноморцем сыграло важную роль

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал победу своей команды над "Черноморцем (4:0).

"Хороший результат и хорошая игра. На предматчевой установке сказал, что мы не должны делить команды. Нужно одинаково настраиваться на всех соперников. Как вышли сегодня (31 марта - прим.) на "Черноморец" - так имеем настраиваться и на другие игры.

Футболистам было нелегко. Нам добавил уверенности быстрый гол. Затем мы немного потеряли контроль. Где-то не хватало сил, были большие разрывы между линиями. И здесь важную роль сыграл пенальти в ворота "Черноморца" и удаление. Затем играли по результату.

Ребята отдали все силы И, думаю, порадовали болельщиков. Сегодня попразднуем (31 марта- прим.), отдохнем, а завтра начнем подготовку к следующей игре.

Переломным эпизодом игры стал пенальти и удаление в составе соперника.

Хочу отметить сегодня Николая Гайдучика. Дебют для него в старте, результативная передача и гол. Он заслужил похвалы. Если так и дальше будет работать - станет серьезной боевой единицей", - отметил Вирт.