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Вирт: Пенальти и удаление в матче с Черноморцем сыграло важную роль
Наставник ровенской команды доволен результатом
Фото: ФК Верес
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал победу своей команды над "Черноморцем (4:0).
"Хороший результат и хорошая игра. На предматчевой установке сказал, что мы не должны делить команды. Нужно одинаково настраиваться на всех соперников. Как вышли сегодня (31 марта - прим.) на "Черноморец" - так имеем настраиваться и на другие игры.
Футболистам было нелегко. Нам добавил уверенности быстрый гол. Затем мы немного потеряли контроль. Где-то не хватало сил, были большие разрывы между линиями. И здесь важную роль сыграл пенальти в ворота "Черноморца" и удаление. Затем играли по результату.
Ребята отдали все силы И, думаю, порадовали болельщиков. Сегодня попразднуем (31 марта- прим.), отдохнем, а завтра начнем подготовку к следующей игре.
Переломным эпизодом игры стал пенальти и удаление в составе соперника.
Хочу отметить сегодня Николая Гайдучика. Дебют для него в старте, результативная передача и гол. Он заслужил похвалы. Если так и дальше будет работать - станет серьезной боевой единицей", - отметил Вирт.
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