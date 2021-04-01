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Оболонь и Металлист 1925 воспользовались осечками конкурентов. Украина футбольная
Анонс информационно-аналитической программы
Фото: ПФЛ
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" выйдет в эфир 2 апреля на телеканале XSPORT в 00:20.
Эксперт - главный тренер ФК "Рубикон" Сергей Литовченко.
В выпуске:
- "Верес" - единоличный лидер, драма в Байраке;
- три пенальти в Горишних Плавнях, "Волынь" снова теряет очки;
- "Оболонь" и "Металлист 1925" воспользовались осечками конкурентов.
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Источник:ПФЛ
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