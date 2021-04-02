Батюшин: Металлист 1925 против Вереса? Всему свое время

Полузащитник "Металлиста 1925" Юрий Батюшин поделился с ua-football.com впечатлениями от победы над "Кристаллом" (1:0). Отметим, что именно Батюшин забил победный мяч и провел очередной яркий матч за свою новую команду.

- Юрий, вы отдали в составе новой команды три ассиста и забили три мяча. Как вам удалось так быстро адаптироваться в новом коллективе? Кажется, что вы всю жизнь в этой команде...

- Мне удалось быстро привыкнуть к требованиям главного тренера. С адаптацией проблем не было. Все ребята мне помогают, поддерживают. Счастлив, что имею возможность играть в "Металлисте 1925". С любым тренером могу найти общий язык, проблем сейчас не было.

- Поделитесь впечатлениями от игры с "Кристаллом"? Ожидали такую ​​сложную игру?

- Понимали, что херсонский коллектив даст нам бой. "Кристалл" в межсезонье усилился качественными исполнителями, пришел новый главный тренер. С этой командой будет непросто всем. Никакой недооценки не было, выходили на игру с максимальной концентрацией.

- Вы начали очень активно и не сбавляли обороты всю игру. Настолько физически команда готова действовать в таком темпе? Много бегали в Харькове зимой на сборах?

- В функциональном плане чувствуем себя хорошо, можем выдерживать все 90 минут в высоком темпе. В Харькове проводили сборы в сложных погодных условиях, но мы не жаловались на капризы погоды, а просто работали. Благодаря хорошей работе на сборах сейчас достигаем такого результата.

- На 40 минуте ваш удар с пенальти отразил Клищук, но вы сами первым оказались на добивании. Признайтесь, какие мысли промелькнули в вашей голове в том эпизоде?

- Сначала несколько остановился, запаниковал, но потом быстро взял себя в руки. Увидел мяч и понимал, что могу первым успеть на добивание. Важно было исправить свою ошибку. Понимал, что рискую, ведь мог травмировать вратаря и получить вторую желтую. Однако, был уверен в собственных силах. Слава Богу, фортуна мне все же улыбнулась.

- Команда всего два очка уступает лидеру. Возможно, уже сейчас хотели бы сыграть с "Вересом"?

- Не мы создаем календарь, всему свое время. Сейчас нам необходимо побеждать в каждом матче несмотря на турнирное положение соперника. Мы должны работать над совершенствованием своей игры и двигаться только вперед.

- Какие ожидания от игры с "Полесьем"? Команда Шищенко играет в современный футбол...

- На теоретических занятиях хорошо разберем игру соперника. Понимаем, что нас ждет сложная игра, ведь проходных соперников нет. К тому же, "Полесье" - это самобытная команда, за которой интересно наблюдать. Шищенко - квалифицированный тренер, со своим видением футбола. Против его команд всегда интересно играть. "Полесье" лишь второй матч будет играть на "Центральном стадионе". Думаю, что это для житомирского коллектива двойная мотивация.

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Отметим, что сейчас харьковский клуб, после серии удачных матчей, смог поднять на третье место в таблице.