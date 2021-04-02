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Свежий выпуск программы Украина футбольная с Сергеем Литовченко

Первая лига
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Информационно-аналитическая программа ПФЛ

Свежий выпуск программы Украина футбольная с Сергеем Литовченко

Фото: ПФЛ

Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" с главным тренером ФК "Рубикон" Сергеем Литовченко.

В выпуске:

  • "Верес" - единоличный лидер, драма в Байраке;
  • три пенальти в Горишних Плавнях, "Волынь" снова теряет очки;
  • "Оболонь" и "Металлист 1925" воспользовались осечками конкурентов.

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В статье: Первая лига Вторая лига ПФЛ Сергей Литовченко Украина футбольная
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Источник:
ПФЛ

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