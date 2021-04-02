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Свежий выпуск программы Украина футбольная с Сергеем Литовченко
Информационно-аналитическая программа ПФЛ
Фото: ПФЛ
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" с главным тренером ФК "Рубикон" Сергеем Литовченко.
В выпуске:
- "Верес" - единоличный лидер, драма в Байраке;
- три пенальти в Горишних Плавнях, "Волынь" снова теряет очки;
- "Оболонь" и "Металлист 1925" воспользовались осечками конкурентов.
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Источник:ПФЛ
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