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Компания из США может выкупить Черноморец

Первая лига
(1 голосов)

Та, которая недавно купила стадион в Одессе

Компания из США может выкупить Черноморец

Новина українською

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов сообщил, что американская компания Allrise Capital, которая недавно выиграла торги за покупку стадиона "Черноморец", может еще и купить одноименный клуб из Одессы:

“Гельзин прокомментировал новость, которую я рассказывал насчет одесского “Черноморца” буквально неделю назад. У нас есть дополнительная информация по этому поводу.

Я общался и с Гельзиным, и с посредниками этой сделки, и с представителями американской стороны, и с юристами, которые проверяли американскую сторону.

У “Черноморца” возможно появятся новые владельцы, и команда получит новую жизнь. Но сначала - о самой сделке.

Неделю назад я рассказывал, что кроме американцев на стадион Черноморец претендовал и Владислав Гельзин вместе со своим партнером. Это Владимир Продивус - президент федерации бокса Украины.

По мнению посредников, Гельзин и его партнер перестали выходить на связь буквально перед тендером, и американцы самолично выкупили стадион. Гельзин мне эту информацию опроверг. Американцы, по его словам, должны были выполнить роль посредников в этой сделке, а потом кинули и сами выкупили.

Представители инвестиционной американской компании полностью опровергли то, что они собирались с кем-то входить в сделку по покупке стадиона. Они не могут комментировать, что говорили посредники, которые представляли сторону Гельзина. Но они подтвердили, что в эту сделку они собирались идти сами - это их философия.

Сейчас проходит техническая инвентаризация всех помещений. Американцы готовы перейти к предметным переговорам с Леонидом Климовым по поводу покупки “Черноморца”. По их мнению, стадион без клуба - это неинтересная история. Они готовы к инвестиционной деятельности в следующие 10 лет. Это подразумевает и реконструкцию стадиона, и вложения в команду, и развитие этой команды, и выход в УПЛ, и выведение этого проекта в ранг успешного”, - сказал Денисов.

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В статье: Стадион "Черноморец" Черноморец (Одесса)
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Источник:
Денисов Time

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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.04.2021 в 09:37
Очень хотелось бы! Так как есть в планах купить маленькую квартирку на Аркадия, то по приезду было-бы неплохо на футбольчик сходить)
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simargl (Чернигов)
03.04.2021 в 09:08
Старая история в новых красках... Инвесторы это хорошо, хорошо , если не бла-бла. Успехов Черноморцу!!!!!
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