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Матч Нива - Горняк-Спорт не состоится из-за полуфинальной игры Кубка Украины

Первая лига
(1 голосов)

Гости не захотели играть

Матч Нива - Горняк-Спорт не состоится из-за полуфинальной игры Кубка Украины

Нива Тернопіль/Автор невідомий

Новина українською

Матч 20-го тура Первой Лиги Украины между тернопольской "Нивой" и "Горняк-Спорт" не состоится. Об этом сообщает официальный сайт западноукраинского клуба.

"Нива" не сможет провести домашний матч на Тернопольском городском стадионе имени Романа Шухевича из-за подготовки арены к полуфинальному поединку Кубка Украины "Агробизнес" - "Динамо". Тернополяне искали альтернативу, и им удалось получить разрешение на проведение матча от львовского стадиона "Скиф". Об этом 2 апреля было сообщено соответствующими письмами руководство ПФЛ.

Однако, по словам с публикации на сайте "Нивы", "Горняк-Спорт" не пошел на встречу и не согласился на проведение поединка.

Meta-ratings же сообщает, что "Горняк-Спорт" был готов оплатить проезд тернополянам, для того, чтобы провести матч в Горишних Плавнях, однако руководство "Нивы" не согласилось с этим вариантом.

За нарушение регламента западноукраинской команде может быть засчитано техническое поражение. Решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать КДК УАФ.

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Нива (Тернополь)
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Источник:
Нива Тернополь

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Комментарии (2)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
03.04.2021 в 13:52
А з якого біса тут винувата Нива, і чому технарь загрожує саме їй??
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armik (Киев)
03.04.2021 в 14:09
Команда не имеет ни основного, ни запасного стадиона, как это требует регламент.Теперь понятно?
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