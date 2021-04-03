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Матч Нива - Горняк-Спорт не состоится из-за полуфинальной игры Кубка Украины
Гости не захотели играть
Нива Тернопіль/Автор невідомий
Матч 20-го тура Первой Лиги Украины между тернопольской "Нивой" и "Горняк-Спорт" не состоится. Об этом сообщает официальный сайт западноукраинского клуба.
"Нива" не сможет провести домашний матч на Тернопольском городском стадионе имени Романа Шухевича из-за подготовки арены к полуфинальному поединку Кубка Украины "Агробизнес" - "Динамо". Тернополяне искали альтернативу, и им удалось получить разрешение на проведение матча от львовского стадиона "Скиф". Об этом 2 апреля было сообщено соответствующими письмами руководство ПФЛ.
Однако, по словам с публикации на сайте "Нивы", "Горняк-Спорт" не пошел на встречу и не согласился на проведение поединка.
Meta-ratings же сообщает, что "Горняк-Спорт" был готов оплатить проезд тернополянам, для того, чтобы провести матч в Горишних Плавнях, однако руководство "Нивы" не согласилось с этим вариантом.
За нарушение регламента западноукраинской команде может быть засчитано техническое поражение. Решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать КДК УАФ.
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