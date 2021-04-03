Матч Нива - Горняк-Спорт не состоится из-за полуфинальной игры Кубка Украины

Матч 20-го тура Первой Лиги Украины между тернопольской "Нивой" и "Горняк-Спорт" не состоится. Об этом сообщает официальный сайт западноукраинского клуба.

"Нива" не сможет провести домашний матч на Тернопольском городском стадионе имени Романа Шухевича из-за подготовки арены к полуфинальному поединку Кубка Украины "Агробизнес" - "Динамо". Тернополяне искали альтернативу, и им удалось получить разрешение на проведение матча от львовского стадиона "Скиф". Об этом 2 апреля было сообщено соответствующими письмами руководство ПФЛ.

Однако, по словам с публикации на сайте "Нивы", "Горняк-Спорт" не пошел на встречу и не согласился на проведение поединка.

Meta-ratings же сообщает, что "Горняк-Спорт" был готов оплатить проезд тернополянам, для того, чтобы провести матч в Горишних Плавнях, однако руководство "Нивы" не согласилось с этим вариантом.

За нарушение регламента западноукраинской команде может быть засчитано техническое поражение. Решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать КДК УАФ.