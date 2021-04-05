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"Пивовары" попали в ловушку Шевченковки. ВПК-Агро - Оболонь 1:0

Первая лига
(1 голосов)
"Пивовары" попали в ловушку Шевченковки. ВПК-Агро - Оболонь 1:0

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Первая лига, 20 тур

05.04.2021, 16:00

Город Днепр, стадион "Метеор"

Арбитр в поле - Павел Дубровец

ВПК-Агро (Шевченковка) - Оболонь (Киев) 1:0

Гол: Шмигельский (74)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига Оболонь (Киев) ВПК-Агро (Шевченковка)
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