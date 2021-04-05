Первая лига
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ВПК-Агро – Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция
Фото: ФК Оболонь
В поединке первого круга с участием этих команд (5 тур), который был перенесен и удалось сыграть только 4 марта 2021 года, зафиксировано безголевую ничью.
Больше об этом и других матчах тура читайте в нашем анонсе
Первая лига, 20 тур
05.04.2021, 16:00
Город Днепр, стадион "Метеор"
Арбитр в поле - Павел Дубровец
ВПК-Агро (Шевченковка) - Оболонь (Киев)
Видеотрансляция поединка
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