ВПК-Агро – Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция

В поединке первого круга с участием этих команд (5 тур), который был перенесен и удалось сыграть только 4 марта 2021 года, зафиксировано безголевую ничью.

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Первая лига, 20 тур

05.04.2021, 16:00

Город Днепр, стадион "Метеор"

Арбитр в поле - Павел Дубровец

ВПК-Агро (Шевченковка) - Оболонь (Киев)

Видеотрансляция поединка