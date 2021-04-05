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Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кремень – Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)
Кремень – Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Кремінь

Новина українською

В первом поединке этих команд в чемпионате 2020/21 на домашнем стадионе "Вереса" зафиксирована победа ровенчан со счетом 2:1.

Больше об этом и других матчах тура читайте в нашем анонсе

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Первая лига, 20 тур

05.04.2021, 15:00

Город Кременчуг, стадион "Кремень-Арена"

Арбитр в поле - Геннадий Серпутько (Одесса)

Кремень (Кременчуг) - Верес (Ровно)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига Кремень (Кременчуг) Верес (Ровно)
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