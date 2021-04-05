Первая лига
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Кремень – Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция
Фото: ФК Кремінь
В первом поединке этих команд в чемпионате 2020/21 на домашнем стадионе "Вереса" зафиксирована победа ровенчан со счетом 2:1.
Больше об этом и других матчах тура читайте в нашем анонсе
Первая лига, 20 тур
05.04.2021, 15:00
Город Кременчуг, стадион "Кремень-Арена"
Арбитр в поле - Геннадий Серпутько (Одесса)
Кремень (Кременчуг) - Верес (Ровно)
Видеотрансляция поединка
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