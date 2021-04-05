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Несправедливый пенальти дарит победу ровенчанам. Кремень – Верес 1:2

Первая лига
(1 голосов)

Гости пропускают впервые за 5 туров

Несправедливый пенальти дарит победу ровенчанам. Кремень – Верес 1:2

Фото: YouTube Kremen TV FOOTBALL

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Первая лига, 20 тур

05.04.2021, 15:00

Город Кременчуг, стадион "Кремень-Арена"

Арбитр в поле - Геннадий Серпутько (Одесса)

Кремень (Кременчуг) - Верес (Ровно) 1:2 (1:1)

Голы: Бычков (13) - Немчанинов (19), Сергийчук (71, пенальти)

"Верес": 47 Когут Богдан, 4 Солдат Игорь, 14 Махнев Дмитрий, 8 Гончаренко Роман, 27 Немчанинов Дмитрий, 77 Полюлях Никита, 21 Панасенко Сергей, 7 Сергийчук Михаил, 18 Гайдучик Николай, 99 Дахновский Виталий, 9 Шестаков Михаил.

Запасные: 1 Бабийчук Максим, 22 Савошко Александр, 33 Мельник Роман, 24 Гук Игорь, 19 Данилюк Артем, 29 Кучеров Валерий, 32 Петько Сергей, 17 Пасич Геннадий, 44 Поворознюк Дмитрий, 23 Ющишин Вадим.

"Кремень": 1 Олийнык Андрей, 27 Билоусов Денис, 17 Курелех Валерий, 5 Сантос Гонсалвес Антонио Франциско, 22 Мягков Павел, 2 Бычков Богдан, 8 Демченко Александр, 9 Семенов Дмитрий, 21 Ивахно Максим, 77 Хоцяновский Артем, 57 Гоменко Ярослав.

Запасные: 44 Данкович Роман, 98 Пуды Дмитрий, 7 Мурашов Евгений, 25 Милесин Павел, 10 Белоус Сергей, 20 Галата Денис, 18 Головко Александр, 80 Оливейра Баиа Феррейра Луис Фернандо, 19 Молько Владислав, 11 Кривенко Александр, 12 Кучеренко Максим

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига Кремень (Кременчуг) Верес (Ровно)
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Комментарии (13)
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NikosFutboloidos (Chop)
05.04.2021 в 18:34
Причому тут Верес якщо суддя підсліпкуватий.
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0
0
prockop4uck (Киев)
05.04.2021 в 18:33
Начинаю узнавать старый-добрый-кабинетный вирус.
Ответить
0
0
дедушка (Сумы)
05.04.2021 в 18:18
Команда без кола и двора,и в Ровно в отличии от Донецка и Луганска мирно.Как будут делить стадионы Львова?Или опять продадут место в УПЛ?
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+1
0
efim423 (odessa)
05.04.2021 в 18:07
как будто первый матч майонез за уши тянут , в упл уже будут свистеть против них
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+1
0
Варяг1964 (кременчуг)
05.04.2021 в 17:48
Судья Серпенько Геннадий. Пацану 28 лет , а уже на нем клейма негде ставить. Очередной скандал после его судейства.
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+2
0
Dimoncho (Kharkiv)
05.04.2021 в 17:19
Какое то дежавю! 4 года назад Верес так же за уши протащили в УПЛ(вместо Десны), а он потом тупо продал место в УПЛ Львову. Сейчас опять происходит то же самое - в каждом туре дают непонятные пенали и удаления в пользу Вереса. Интересно, кому это нужно в наших Верхах?? Я уже молчу, что команда абсолютно без инфраструктуры и без какой то внятной стратегии развития...
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+5
0
Kristo (Львов)
05.04.2021 в 17:07
Пенальти явно левый
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+4
0
alex 66 (Кременчуг)
05.04.2021 в 17:15
100%
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+2
-1
avatar
xo66it (Оболонский Рейх)
05.04.2021 в 17:01
ФК Львів в своєму репертуарі, на всіх парах мчить до мети. Пенальті дуже гнилуватий - воротар приберав руки, а той вже валився попри все
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+5
0
alex 66 (Кременчуг)
05.04.2021 в 17:15
Спасибо за адекватный коммент .Судья. Три два раз.
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+2
0
vl@dimir (Ровно)
05.04.2021 в 17:30
Згідний, що пенальті лівий на 100%... Але для загального розвитку: цей Верес з тим "ФК Львів" немає нічого спільного...
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0
0
Dimoncho (Kharkiv)
05.04.2021 в 17:37
Вирт
0
0
avatar
xo66it (Оболонский Рейх)
05.04.2021 в 17:47
Це до пори. Грати упл знову поїдете до Львова, там дивись і ФК Львів на виліт буде стояти, можна щось придумати ;)
+1
0


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