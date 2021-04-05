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Несправедливый пенальти дарит победу ровенчанам. Кремень – Верес 1:2
Гости пропускают впервые за 5 туров
Фото: YouTube Kremen TV FOOTBALL
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Первая лига, 20 тур
05.04.2021, 15:00
Город Кременчуг, стадион "Кремень-Арена"
Арбитр в поле - Геннадий Серпутько (Одесса)
Кремень (Кременчуг) - Верес (Ровно) 1:2 (1:1)
Голы: Бычков (13) - Немчанинов (19), Сергийчук (71, пенальти)
"Верес": 47 Когут Богдан, 4 Солдат Игорь, 14 Махнев Дмитрий, 8 Гончаренко Роман, 27 Немчанинов Дмитрий, 77 Полюлях Никита, 21 Панасенко Сергей, 7 Сергийчук Михаил, 18 Гайдучик Николай, 99 Дахновский Виталий, 9 Шестаков Михаил.
Запасные: 1 Бабийчук Максим, 22 Савошко Александр, 33 Мельник Роман, 24 Гук Игорь, 19 Данилюк Артем, 29 Кучеров Валерий, 32 Петько Сергей, 17 Пасич Геннадий, 44 Поворознюк Дмитрий, 23 Ющишин Вадим.
"Кремень": 1 Олийнык Андрей, 27 Билоусов Денис, 17 Курелех Валерий, 5 Сантос Гонсалвес Антонио Франциско, 22 Мягков Павел, 2 Бычков Богдан, 8 Демченко Александр, 9 Семенов Дмитрий, 21 Ивахно Максим, 77 Хоцяновский Артем, 57 Гоменко Ярослав.
Запасные: 44 Данкович Роман, 98 Пуды Дмитрий, 7 Мурашов Евгений, 25 Милесин Павел, 10 Белоус Сергей, 20 Галата Денис, 18 Головко Александр, 80 Оливейра Баиа Феррейра Луис Фернандо, 19 Молько Владислав, 11 Кривенко Александр, 12 Кучеренко Максим
Видеотрансляция поединка
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