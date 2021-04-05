Несправедливый пенальти дарит победу ровенчанам. Кремень – Верес 1:2

Какое то дежавю! 4 года назад Верес так же за уши протащили в УПЛ(вместо Десны), а он потом тупо продал место в УПЛ Львову. Сейчас опять происходит то же самое - в каждом туре дают непонятные пенали и удаления в пользу Вереса. Интересно, кому это нужно в наших Верхах?? Я уже молчу, что команда абсолютно без инфраструктуры и без какой то внятной стратегии развития...