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Первая лига. Металлист 1925 теряет очки в Житомире

Первая лига
(3 голосов)

Серьезно подпортив себе шансы на УПЛ

Первая лига. Металлист 1925 теряет очки в Житомире

Фото - ФК Металлист 1925

Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Стартовый состав "Полесья" был основательно перекроен Сергеем Шищенко не только из-за дисквалификации Максима Гавриленко, но и по причинам травм и недовольства наставника последними результатами команды. Даже в заявке не казалось у житомирян Ярослава Галенко и Андрея Понедельника. У гостей же бросилось в глаза отсутствие в списке заявленных Антона Савина и Дерека Фрейтаса.

До перерыва харьковчане владели ощутимым преимуществом, которое несколько раз могли воплотить в преимущество и на табло. Но Владимир Маханьков действовал безошибочно. "Полесью" также пришлось перестраиваться уже по ходу первого тайма из-за замены Акубардии на Власюка.

В перерыве Шищенко сделал еще две замены, выпустив Андрея Ковалева и Максима Андрущенко. Было очевидно, что перипетиями первого тайма наставник житомирян отнюдь не остался доволен. Произведенные изменения в составе позволили хозяевам выровнять игру, по крайней мере теперь уже "Металлисту 1925" пришлось куда большие усилия применять в обороне.

Прекрасный шанс вырвать победу возник у харьковчан после прострела справа. Батюшин уже заносил мяч с метра наверняка, но угодил в перекладину. Впрочем и у "Полесья" на последних минутах были шансы вырвать победу, так что ничью по такому второму тайму сложно назвать незакономерным результатом. Напомним, с таким же счетом команды сыграли и в первом круге в Харькове.

Добыть пятую кряду победу с минимальным преимуществом подопечным Кривенцова не удалось, что серьезно бьет по дальнейшим амбициям "Металлиста 1925" в борьбе за выход в Премьер-лигу.

Полесье - Металлист 1925 0:0
Полесье: Маханьков, Акубардия (Власюк 21), Терехов, Прокопчук, Шевченко, Швец, Глагола (Андрущенко 46), Грицук, Галенков, Островский (Ковалев 46), Коваль.
Металлист 1925: Сидоренко, Жичиков, Ткачук (Цвиренко 81), Шершень, Западня, Кольцов, Крыськов, Голодюк (Габелок 85), Батюшин, Дмитренко, Пономар.
Предупреждения: Акубардия (14), Глагола (34), Коваль (75) - Кольцов (42), Ткачук (69)

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В статье: Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (7)
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Dimoncho (Kharkiv)
05.04.2021 в 16:34
Мда, столько моментов растранжирить... В 2 раза больше, чем наша сборная с Казахстаном. Страшно за путёвку в УПЛ с такой реализацией. Нужно срочно научить Дмитренко и Пономаря бить по воротам!
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c99baf (Харьков)
05.04.2021 в 16:22
Для мх-1925 в конце сезона одни и те же грабли.
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
05.04.2021 в 16:13
Классика. К концу чемпионата сольют все что можно и задачу на выход в УПЛ перенесут на следующий сезон. А по итогам следующего сезона Метал выйдет в УПЛ и МХ1925 уйдёт в историю.
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+1
-1
fabo74
05.04.2021 в 16:09
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
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Dortmund 09 (Киев)
05.04.2021 в 16:06
А ультра перекочевала к Металлу Красникова или за 1925 тоже кто то глорит??
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c99baf (Харьков)
05.04.2021 в 16:24
Стороженко ...
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Харьковчанин (Харків)
05.04.2021 в 16:02
до УПЛ без папіка-князька в наших реаліях майже неможливо. В МХ25 такого нема.
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+2
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Dimoncho (Kharkiv)
05.04.2021 в 14:24
Мда, тяжело будет Металу с такими проблемами в составе в атаке
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