Первая лига. Металлист 1925 теряет очки в Житомире

Стартовый состав "Полесья" был основательно перекроен Сергеем Шищенко не только из-за дисквалификации Максима Гавриленко, но и по причинам травм и недовольства наставника последними результатами команды. Даже в заявке не казалось у житомирян Ярослава Галенко и Андрея Понедельника. У гостей же бросилось в глаза отсутствие в списке заявленных Антона Савина и Дерека Фрейтаса.

До перерыва харьковчане владели ощутимым преимуществом, которое несколько раз могли воплотить в преимущество и на табло. Но Владимир Маханьков действовал безошибочно. "Полесью" также пришлось перестраиваться уже по ходу первого тайма из-за замены Акубардии на Власюка.

В перерыве Шищенко сделал еще две замены, выпустив Андрея Ковалева и Максима Андрущенко. Было очевидно, что перипетиями первого тайма наставник житомирян отнюдь не остался доволен. Произведенные изменения в составе позволили хозяевам выровнять игру, по крайней мере теперь уже "Металлисту 1925" пришлось куда большие усилия применять в обороне.

Прекрасный шанс вырвать победу возник у харьковчан после прострела справа. Батюшин уже заносил мяч с метра наверняка, но угодил в перекладину. Впрочем и у "Полесья" на последних минутах были шансы вырвать победу, так что ничью по такому второму тайму сложно назвать незакономерным результатом. Напомним, с таким же счетом команды сыграли и в первом круге в Харькове.

Добыть пятую кряду победу с минимальным преимуществом подопечным Кривенцова не удалось, что серьезно бьет по дальнейшим амбициям "Металлиста 1925" в борьбе за выход в Премьер-лигу.

Полесье - Металлист 1925 0:0

Полесье: Маханьков, Акубардия (Власюк 21), Терехов, Прокопчук, Шевченко, Швец, Глагола (Андрущенко 46), Грицук, Галенков, Островский (Ковалев 46), Коваль.

Металлист 1925: Сидоренко, Жичиков, Ткачук (Цвиренко 81), Шершень, Западня, Кольцов, Крыськов, Голодюк (Габелок 85), Батюшин, Дмитренко, Пономар.

Предупреждения: Акубардия (14), Глагола (34), Коваль (75) - Кольцов (42), Ткачук (69)