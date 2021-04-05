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Полесье - Металлист 1925: смотреть онлайн, видеотрансляция
Житомиряне проведут второй домашний матч в Житомире
Фото - ФК Металлист 1925
"Полесье" после поражения от "Вереса" и двух ничьих с аутсайдерами скатилось к последним в турнирной таблице. "Металлист 1925" же напротив - после четырех минимальных побед кряду входит в топ-3 перед двадцатым туром.
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Dimoncho (Kharkiv)
05.04.2021 в 14:24
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