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Полесье - Металлист 1925: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Житомиряне проведут второй домашний матч в Житомире

Полесье - Металлист 1925: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото - ФК Металлист 1925

Новина українською

"Полесье" после поражения от "Вереса" и двух ничьих с аутсайдерами скатилось к последним в турнирной таблице. "Металлист 1925" же напротив - после четырех минимальных побед кряду входит в топ-3 перед двадцатым туром.

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В статье: Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (1)
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Dimoncho (Kharkiv)
05.04.2021 в 14:24
Мда, тяжело будет Металу с такими проблемами в составе в атаке
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