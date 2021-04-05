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Николаев - Авангард: смотреть онлайн, видеотрансляция
Претендент на повышение в классе принимает кандидата на вылет
Фото - МФК Николаев
По качеству игры "Николаев" соответствует лидерам дивизиона. Значит в матче с "Авангардом" не может стоять других задач, кроме победных.
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