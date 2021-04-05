Первая лига. Николаев покусала сборная Украины, проклятье реализации

У команды из Краматорска была существенная кадровая потеря накануне тяжелого выезда в Николаев. Не смог сыграть форвард "Авангарда" Максим Ермоленко, который в двух последних матчах отметился забитыми мячами. У "корабелов" же самыми ощутимыми потерями стали травмы также двух игроков передней линии, Вадима Яворского и Владислава Войцеховского, что способно было сказаться на мощи нападения команды Ильи Близнюка.

Все это наталкивало на "низовые" мысли о малорезультативном очном поединке. В первом тайме голов действительно не было, хотя за это стоит благодарить исключительно вратаря гостей Артема Поспелова, не раз и не два выручавшего "Авангард" от неприятностей.

В дебюте второго тайма у "Николаева" снова возник супер-шанс, но в этот раз игрок хозяев не смог попасть в пустой угол ворот соперника. Уровень спешки в действиях подопечных Близнюка рос, а с ним и увеличивалось число ошибок. Терять очки в домашнем поединке с предпоследней командой чемпионата "корабелам" было совсем нежелательно. Тем не менее, мяч в ворота упорно не шел.

Чем меньше времени оставалось до финального свистка, тем менее уверенными выглядели действия хозяев на чужой половине поля. Да и стопроцентных моментов после перерыва было у ворот Поспелова намного меньше чем в первом тайме. Апогеем этой игры стал удар Руслана Паламаря на 82-й минуте, после которого мяч "лизнул" крестовину и улетел за лицевую. Ну а спустя минуту еще и Одарюк едва не сломал перекладину своей "пушкой", транзитом через руки Поспелова. В результате соперники так и завершили матч с нулевым результатом на табло.

Судя по всему, эта ничья лишает "Николаев" шансов побороться за первую тройку, ибо отставание от "Металиста 1925" теереь составляет восемь очков. "Авангард" же с двенадцатью очками еще больше отрывается от "Кристалла" в борьбе за выживание.

Николаев - Авангард 0:0

Николаев: Бубенцов, Ульянов, Парцвания, Порох (Березянский 71), Мельничук (Кулинич 81), Нечипоренко (Росляков 65), Кушниренко, Паламар (Солдатов 86), Сула, Кравченко (Куксенко 78), Одарюк.

Авангард: Поспелов, Шинкаренко, Бородай О., Зубков, Аних Чидера (Козлов 82), Пыско (Дорошенко 90+3), Гуттинер, Трояновский (Скотаренко 46), Сеницкий, Пидручный, Толочко (Ховбоша 90+5).

Предупреждения: Нечипоренко (60), Сула (64) - Зубков (71)