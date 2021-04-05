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Черноморец - Прикарпатье: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(4 голосов)

Вторая команда таблицы против третьей снизу

Черноморец - Прикарпатье: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото - ФК Черноморец

Новина українською

После ничьей с "Оболонью" (1:1) и разгрмного поражения от "Вереса" (0:4) команда Алексея Антонова попытается совладать с "Прикарпатьем" дома.

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В статье: Черноморец (Одесса) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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Комментарии (5)
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Slavutic
05.04.2021 в 17:32
При Григорчуке стандарты у Черноморца были фирмой!)
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+1
0
Slavutic
05.04.2021 в 17:31
ГОООООООЛ!!!!! Только подумал о том, что Черноморец как-то безхитросно подаёт угловые и тут голешник с углового!
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+1
0
kukarekin (Одесса)
05.04.2021 в 17:22
Лиховидько, Бугай и Валеев вместо них напрашиваются, можно Ковбасу
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0
0
Slavutic
05.04.2021 в 17:28
Лиховидько уже заменил Козака. У того травма...
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0
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kukarekin (Одесса)
05.04.2021 в 17:19
Алексей, зачем ты выпускаешь игроков, которые портят всю картину: 1. Долгов;2. Коркишко самолет; 3)Горопевшек еще с Волыни славится ненадежностю в обороне.
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