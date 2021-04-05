Первая лига
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Черноморец - Прикарпатье: смотреть онлайн, видеотрансляция
Вторая команда таблицы против третьей снизу
Фото - ФК Черноморец
После ничьей с "Оболонью" (1:1) и разгрмного поражения от "Вереса" (0:4) команда Алексея Антонова попытается совладать с "Прикарпатьем" дома.
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Комментарии (5)
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Slavutic
05.04.2021 в 17:32
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Slavutic
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kukarekin (Одесса)
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kukarekin (Одесса)
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